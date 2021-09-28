Збили пішохода, пошкодили машину – не проблема! В Україні водіям електросамокатів можна все

Торік парламентарі проголосували за зміни до законодавства, які запроваджують відповідальність для користувачів легкого електротранспорту

Поліція таі судді розводять руками. І ось чому…

Цього літа у Києві сталася, не перший погляд, звичайна дорожньо-транспортна пригода. На Дніпровській набережній, 14 водій електросамоката Bolt скоїв наїзд на автомобіль Honda Accord. Внаслідок зіткнення транспортний засіб та електросамокат отримали механічні пошкодження, а водії понесли матеріальні збитки. Столичне управління патрульної поліції склало на порушника адмінпротокол і направило до суду.

На перше засідання до Дарницького районного суду Києва прибув лише потерпілий. Він розповів, що після аварії порушник представився працівником консульської установи однієї з іноземних держав на території України. Після запиту Феміди до Міністерства закордонних справ вдалося ідентифікувати водія електросамоката. Ним виявився член Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні. Водночас з’ясувалося, що персонал Консультативної місії ЄС в Україні користується імунітетом від цивільної, адміністративної та кримінальної юрисдикції.

Отже, київський суд не зміг судити іноземця та повернув матеріали до патрульної поліції.

Як не дивно, але із багатьма пересічними українцями, котрі на електросамокатах літають тротуарами та створюють небезпеку для інших учасників дорожнього руху, схожа історія. «Главком» з’ясував: Національна поліція навіть не веде обліку ДТП за участю електросамокатів, а суди визнають невинуватими користувачів цього транспорту. Усе через законодавчі прогалини, якими зловживають кермувальники електросамокатів.

Електросамокат – не транспортний засіб?

В Україні частина суддів схиляється до думки, що електросамокат не є транспортним засобом. Так, на розгляд судді Дніпровського районного суду Києва Юлії Іваніної надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння керував електросамокатом Kugoo M4 проспектом Перемоги у Маріуполі. Водій відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння у присутності двох свідків. Під час судового засідання чоловік вини не визнав, сказав, що керував електросамокатом, який не є транспортним засобом.

«Відповідно до пункту 1.10 Правил дорожнього руху України, учасник дорожнього руху – особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному… Зміст указаних норм свідчить про те, що, особа, яка керує електросамокатом не є суб`єктом адміністративного правопорушення, адміністративна відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, оскільки вона не є водієм, який керує транспортним засобом», – заявила суддя та закрила справу.

Що ж, любителі електросамокатів, котрі для більшого драйву не проти пригубити пляшку-другу пива та сісти за кермо, вам ввімкнули зелене світло!

Пробачив небезпечну витівку водію двоколісного й суддя Вінницького міського суду Євген Бернада. За даними адмінпротоколу, чоловік керував електросамокатом Like Bike та обрав для їзди тротуар замість поряд облаштованої велосипедної доріжки та збив пішохода. У результаті ДТП пішохід отримала легкі тілесні ушкодження, а електросамокат – механічні пошкодження.

Водії електросамокатів їдуть велосипедною доріжкою (фото: glavcom.ua)

У суді чоловік наполягав, що невинний, оскільки чинним законодавством статус електросамокатів не визначений, посилання ж в адмінпротоколі на його обов`язки як велосипедиста, не коректне і не ґрунтується на законі.

Спочатку служитель у мантії критично відреагував на тезу, що статус електросамокатів не визначений законодавством. Адже з відібраних пояснень чоловіка випливало, що він був учасником дорожнього руху. При цьому суддя погодився, що обов’язки для велосипедистів, не поширюються на водіїв електросамокатів.

«…З матеріалів справи випливає, що внаслідок ДТП пішохід отримала легкі тілесні ушкодження, проте будь-яких об`єктивних даних на підтвердження того, що внаслідок аварії спричинено пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, матеріали справи не містять», – дійшов висновків суд і не побачив складу правопорушення.

Суддя Деснянського районного суду Києва Ірина Галась розбирала випадок ДТП, під час якого водійка електросамоката Xiaomi М-365 в’їхала в Toyota Rav4 у дворі будинку на столичному бульварі Вигурівському, 5. Дівчина та її захисник просили закрити справу.

Служителька Феміди поцікавилася характеристиками електросамоката, потужність двигуна якого становить 250 Вт і винесла вердикт: електросамокат Xiaomi М365 не є транспортним засобом у розумінні Правил дорожнього руху України. Для його керування не потрібно мати національного посвідчення водія України. Транспортний засіб з електродвигуном вважається механічним за умови, якщо потужність двигуна понад 3 кВт. Як підсумок, винних і в цій ситуації знову немає.

Але траплялися й винятки, коли водії електросамокатів самі визнавали вину, але не були покарані. Наприклад, в Одесі чоловік двоколісного засобу «поцілував» автомобіль Daewoo Lanos. Свою вину в ДТП визнав.

Однак суддя Суворовського районного суду Одеси В’ячеслав Шурупов засумнівався, що потенційний порушник належить до учасників дорожнього руху. Своє твердження підпер Законом України «Про дорожній рух» та Правилами дорожнього руху, які нічого не говорять про водіїв електросамокатів. Тому й цю справу довелося закрити за відсутністю складу правопорушення.

Мегаштраф і зламана нога

Попри юридичний вакуум у питанні з електротранспортом Шевченківський районний суд Запоріжжя таки виніс резонансний вирок. Сталось це 19 квітня 2021 року. Місцеву мешканку визнано винною у порушенні чинних на транспорті правил (ст. 291 Кримінального кодексу) та призначено рік позбавлення волі, яке замінено на рік іспитового терміну. Жінка також має компенсувати потерпілій 102,1 тис. грн матеріальної шкоди, 23 тис. грн моральної шкоди та 2,3 тис. грн витрат на правничу допомогу. А все через необережну їзду на електросамокаті.

Інцидент трапився у червні 2020 року. Обвинувачена разом з дитиною каталися на одному електросамокаті. Їдучи тротуаром, водійка зачепила літню жінку, після чого та впала на асфальт і зламала ногу. Згодом експертиза підтвердила, і суд з цим погодився, що дії водійки електросамоката не відповідали вимогам пунктів 11.13 Правил дорожнього руху України.

Отже, цей суд, по суті, визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і багажу, зі встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам тротуарами та пішохідними доріжками.

Дрібні штрафи та неочікувана суддівська заява

Також «Главком» зібрав приклади, коли суди таки штрафували водіїв електросамокатів. Штрафи по 850 грн отримали: киянин, який наїхав на припаркований автомобіль Mazda; полтавець, який серед ночі зіткнувся з автомобілем Chery Amulet, що був припаркований на узбіччі; громадянин Лівії, котрий в Одесі не розминувся з велосипедистом; кухар закладу «Осама суші» з Ужгорода – віз на електросамокаті пасажира та в’їхав у легковий автомобіль; киянин, який на червоне світло виїхав на перехрестя та зіткнувся з автомобілем Chevrolet.

Киянин отримв штраф 850 грн за наїзд на припаркований автомобіль Mazda. Фото: depositphotos

Штраф 3,4 тис. грн «заробив» мешканець Хмельницького. Він на території парковвки «Епіцентру» в’їхав своїм електросамокатом у легковий автомобіль і втік з місця пригоди.

Але найбільше вразила своєю принциповістю суддя Личаківського районного суду Львова Світлана Леньо. Вона розглядала адмінсправу про ДТП, яке сталося з вини водія електросамоката. Натомість останній усе заперечив і заявив: коли він їхав його раптово налякала собака, від чого втратив керування та пошкодив автомобіль. Його адвокат просив закрити справу.

Суддя погодилася, що Правила дорожнього руху України не дають визначення поняттю «електросамокат», як і не дають визначення особі, яка ним керує. Попри це, вважала суддя, відсутність такого визначення не звільняє особу, яка керує електросамокатом від обов`язку дотримуватися вимог дорожнього руху.

«Іншими словами, під час керування електросамокатом особа не набуває жодного нового статусу, відмінного від учасника дорожнього руху, а відтак, навіть попри відсутність відповідного визнання у Правилах дорожнього руху України, водій електросамоката в момент ДТП був учасником дорожнього руху та зобов`язаний дотримуватися вимог. Якби суддя вважав інакше та погодився з доводами сторони захисту, то він би тим самим дозволив особам, які керують електросамокатами порушувати вимоги Правил дорожнього руху України на шкоду іншим учасникам дорожнього руху, що очевидно є недопустимим», – наголосила суддя Леньо.

Що ж стосується ситуації з собакою, про яку повідомив порушник, то суд коротко відповів: водій зобов`язаний стежити за дорожньою обстановкою. У результаті водія електросамоката оштрафовано на 340 грн.

Що думає Нацполіція?

«Главком» звернувся до керівництва Національної поліції з проханням надати інформацію про кількість аварій за участю електросамокатів за 2020-2021 роки. Відповідь була несподіваною: «Окремий облік ДТП за участю електросамокатів та подібного електротранспорту в інформаційно-телекомунікаційній системі не передбачено… На цей час правовий статус користувачів електротранспорту на законодавчому рівні не врегульовано».

Національна поліція не веде обліку ДТП за участю електросамокатів (для перегляду натисніть на зображення)

До речі, на початку вересня російське МВС видало цікаву інформацію. За сім місяців 2021 року у Росії сталося 270 аварій за участю електросамокатів, у яких загинули вісім осіб, у тому числі одна дитина. Ще 275 росіян постраждали. У цілому, кількість загиблих у ДТП з електросамокатами збільшилася в чотири рази (з двох до восьми), а потерпілих – майже на 70% (зі 164 до 275) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

У Нацполіції додали, що 4 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3023, який запроваджує правове регулювання нової категорії учасників дорожнього руху – користувачів легкого електротранспорту (електричні скутери, сегвеї, гіроборди, гіроскутери тощо).

Двоє малолітніх дітей катаються на електротранспорті (ajnj p dslrhbnb[ l;thtk

До цього законопроєкту Нацполіція надала свої пропозиції. Зокрема, пропонували ввести певні обмеження щодо керування електричними засобами дітьми віком до семи років та особами віком до 16 років; передбачити обмеження зі швидкості для їзди тротуарами, пішохідною доріжкою та спеціальними велосипедними доріжками.

Лікбез та правила київської влади

Поки парламентарі готують до другого читання важливі зміни щодо електротранспорту, компанія Bolt запустила в Україні нову соціальну ініціативу. Протягом вересня у великих містах (Київ, Львів, Дніпро і Одеса) спеціальні інструктори пояснюватимуть усім користувачам електросамокатів правила безпечного та комфортного пересування на такому мікротранспорті.

Протягом вересня у великих містах спеціальні інструктори пояснюватимуть усім користувачам електросамокатів правила безпечного та комфортного пересування на такому мікротранспорті.(фото: glavcom.ua)

«Хочемо донести особливу важливість чіткого дотримання правил пересування на електросамокатах до широкого загалу», – зазначив керівник напряму розвитку шерінґових сервісів Bolt Антон Мілка.

Між іншим, влітку 2021-го столична влада підписала з операторами послуг прокату електросамокатів меморандум, яким запроваджуються правила користування цими транспортними засобами. Серед головних обмежень – зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год.

Також буде запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Маються на увазі, Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

Віталій Тараненко, «Главком»



