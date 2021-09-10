Хаос та безлад. Електросамокатна компанія визнала велику проблему: на вулиці вийдуть інструктори

Інструктори пояснять людям, як безпечно їздити містом на самокаті

Компанія Bolt вирішила запустити в Україні нову соціальну ініціативу в межах Світового тижня мікромобільності. Її мета ― пояснити користувачам електросамокатів правила пересування на цьому транспортному засобі. У перспективі це допоможе запобігти виникненню інцидентів на вулицях і дорогах великих міст України, які останнім часом трапляються чи не щодня.

Електросамокати вже стали повноцінними учасниками дорожнього руху та зручним засобом пересування містом, а не просто розвагою. Згідно з даними компанії Bolt, близько 80% із них використовуються в ранкові та вечірні години пік. Наразі Кабінет міністрів України займається розробкою правил дорожнього руху для цього виду транспорту. Після їх затвердження вони стануть обов’язковими для всіх користувачів.

Протягом вересня 2021 року у Києві, Львові, Дніпрі та в Одесі спеціальні інструктори пояснюватимуть усім користувачам електросамокатів правила безпечного і комфортного пересування на такому мікротранспорті.

«Ми першими в Україні запустили сервіс прокату електросамокатів і фактично задали тренд. Ключовий пріоритет Bolt ― безпека користувачів, тому ми хочемо донести особливу важливість чіткого дотримання правил пересування на електросамокатах до широкого загалу», ― коментує керівник напряму розвитку шерінґових сервісів Bolt Антон Мілка.

Отримати детальну інформацію про правила керування та навчитися їзди на електросамокаті можна буде у вихідні з 12.00 до 17.00 в певних точках великих міст України:

Локації Києва : парки Позняки, Наводницький, Голосіївський, імені Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Олеся Гончара, Марії Заньковецької, Київського політехнічного інституту, біля озера Тельбін і затоки Берковщина, а також Поштова та Троїцька площі, Андріївський узвіз, Пейзажна алея, Володимирська гірка, алея вздовж вул. Нижній Вал до Рибальського мосту, Павловський сквер, Русанівська та Грецька набережні.

: парки Позняки, Наводницький, Голосіївський, імені Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Олеся Гончара, Марії Заньковецької, Київського політехнічного інституту, біля озера Тельбін і затоки Берковщина, а також Поштова та Троїцька площі, Андріївський узвіз, Пейзажна алея, Володимирська гірка, алея вздовж вул. Нижній Вал до Рибальського мосту, Павловський сквер, Русанівська та Грецька набережні. Локації Львова : парки імені Івана Виговського, Івана Франка та 700-річчя Львова, сквери Іоанна Павла II і Святого Юра, площа Міцкевича та Галицька площа.

: парки імені Івана Виговського, Івана Франка та 700-річчя Львова, сквери Іоанна Павла II і Святого Юра, площа Міцкевича та Галицька площа. Локації Дніпра : парки Прибережний сквер, Севастопольський, імені Юрія Гагаріна і Лазаря Глоби, набережна.

: парки Прибережний сквер, Севастопольський, імені Юрія Гагаріна і Лазаря Глоби, набережна. Локації Одеси: парки Олександрівський, Пале-Рояль, Грецький, Стамбульський, імені Тараса Шевченка, бульвар Жванецького, пляж Аркадія і пірс Ланжерон.

Користувачі пройдуть інтерактивне експрес-навчання з практикою керування електросамокатом. У разі успішного проходження навчання вони отримають брендовані сувеніри. Інструктори також допоможуть прив’язати банківську карту до додатка Bolt і отримати знижку до 25% на першу поїздку в межах ініціативи. Інструкторів у локаціях можна буде впізнати по яскравій уніформі.

Нещодавно в Одесі зіткнулися два електросамокати, однак суд не побачив винних.

Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн за наїзд на пішохода на тротуарі. Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.

Раніше у Києві пішоходи, обурені небезпечною їздою електросамокатів на пішохідних доріжках, а також тим, що користувачі залишають цей транспорт посеред тротуарів, скидали електросамокати на купу на узбіччі.