«Це ініціатива однієї людини». В Інституті демографії оцінили «перепис населення»



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Дослідження, що ініціював Дубілет, називається оцінкою чисельності - Гладун

«Уряд поки дистанціюється від цієї ідеї. Це не перепис», - стверджує Гладун

«Перепис населення», результати якого оприлюднили 23 січня, є нічим іншим, окрім як ініціативою міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета. Про це в ексклюзивому інтерв’ю «Главкому» заявив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Науковець також зазначив, що згідно з термінологією, дослідження, що ініціював Дубілет, навіть називається по-іншому, оскільки в українському законодавстві процедура перепису, що повинна відповідати міжнародним нормам, характеризується насамперед суцільним обстеженням.

«Що ж зробив уряд зараз? У математичній статистиці є процедура, що називається оцінка чисельності. У даному випадку оцінка чисельності населення непрямими методами. Тобто коли збирається інформація з різних джерел, не шляхом опитування населення, а з баз даних мобільних операторів і робиться за певною математичною процедурою певна оцінка. Ця оцінка має певну похибку. Тобто це не перепис», - стверджує Гладун.

Крім цього, науковець різко розкритикував методологію проведення цього дослідження, яку напередодні оприлюднила команда Дубілета. За його словами, мотодології характеризуються формулами, оцінкою надійності джерел, тощо. Ні того, ні іншого в презентації дослідження Кабміну не було представлено. До того ж, питання, як були пораховані жителі окупованих територій, досі залишається відкритим.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Нагадаємо, що чисельність наявного населення України складає 37,289 млн осіб. Про це 23 січня сказав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України.

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