Скільки людей мешкає на Київщині? Дані «перепису» і Держстату відрізняються на 500 тис. осіб



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У Київській облраді стверджують про приріст населення області

Протягом січня–листопада 2019 року в порівнянні з позаминулим роком населення Київської області збільшилося на 11,764 тис. осіб. Таким чином, станом на 1 грудня 2019 року на Київщині мешкало 1,7797 млн осіб.

Про це повідомляє пресслужба Київської облради з посиланням на дані Головного управління статистики в області.

«Збільшення чисельності відбулося за рахунок міграційного приросту – 24717 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення населення – 12953 людини», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб. З них 1,236 млн жінок і 1,049 млн чоловіків.

Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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