Московська церква в Україні почала кампанію проти вакцинації

Центр інформації Московської церкви в Україні розпочав кампанію у соцмережах проти закопропроекту «Про систему громадського здоров'я»

Церква Московського патріархату в Україні спровокувала в соцмережах кампанію проти «примусової вакцинації», яку начебто готує українська влада.

Церква влаштувала опитування своїх вірян, яких начебто будуть насильно вакцинувати, бо законопроєкт «Про громадське здоров'я» начебто передбачав положення про «примусову вакцинацію». Тепер Центр інформації цієї релігійної організації, посилаючись на думку своїх вірян і цитуючи їх, наполягає, що люди не бажають вакцинуватись. За його даними, дискутували над темою понад 33 тисячі користувачів, які залишили понад 600 коментарів у Фейсбук та Інстаграм на офіційних сторінках Московського патріархату в Україні.

Віряни, якщо вірити офіційному релізу Моковської церкви, її прихильники виступили проти прийняття законопроекту №4142, назвавши його антиконституційним і антидемократичним. Своє повідомлення про це, церква назвала «Не хочемо бути піддослідними тваринами».

«Категорично проти цього закону, він порушує права і свободи громадян! Це порушення Конституції. Це поневолення нашого народу. Кожна людина сама відповідає за своє здоров'я і здоров'я своїх дітей», – написала одна з користувачів, слова якої цитує Центр інформації Московської церкви в Україні.

«Категорично проти примусової вакцинації у будь-якому її прояві. Навіть якщо за законом вакцинація добровільна, а людина, яка відмовилася від вакцинації, при цьому позбавляється певних прав – це вже примус. І всім раджу згадати Нюрнберзький процес», – начебто написала користувач під ім'ям Ольга Р.

У своїх коментарях, за даними Центру інформації МП, віруючі звернули увагу, що не довіряють якості нових вакцин. Реелігійна громада, вірна Московському патріархату, начебто вважає примусову вакцинацію «масштабним експериментом над народом» і закликає владу врегулювати юридичний механізм відповідальності за безпеку препаратів і можливість відмови або заміни вакцини через релігійні переконання.

«Все повинно бути добровільно. Я за вакцинацію перевіреними і етичними вакцинами», – пише одна з таких вірян.

«Господь не залишить нас, будемо слухати Голос Церкви і з Божою поміччю все вирішиться. Наш Блаженніший Митрополит Онуфрій сказав: «Краща вакцина для нас – це покаяння», – закликала ще одна прихильниця Церкви.

Нагадаємо, що Церква Московського патріархату в Україні не збирається виконувати закон і міняти назву.