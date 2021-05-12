Польща вирішила прискорити вихід з карантину

Масковий режим у суспільних місцях на відкритому повітрі скасують з 15 травня

Відкриття низки закладів відбудеться на тиждень швидше, ніж планувалося

Влада Польщі вирішила прискорити вихід з карантину і відчинить кінотеатри, театри та культурні установи 21, а не 29 травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Alebank.

«Ми прискорюємо відкриття кінотеатрів, театрів, філармоній та установ культури на один тиждень...21 травня», – сказав прем'єр.

Крім того, фітнес-клуби та ресторани почнуть працювати 28 травня, а не 29, як було заплановано.

«Ми вирішили в один прекрасний день прискорити відкриття», – додав прем'єр.

За словами Моравецького, влада веде постійний діалог з різними секторами.

Масковий режим у суспільних місцях на відкритому повітрі скасують з 15 травня, але закритому приміщенні і транспорті носіння захисних масок залишається обов'язковим.

Зазначимо, у Польщі загальне число випадків Covid-19 за весь час пандемії перевищило 2 мільйони, а число померлих – 60 тисяч.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчується режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.