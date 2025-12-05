Львів прощається з убитим ветераном АТО та військовим ТЦК Юрієм Бондаренком (фото)

Юрій Бондаренко був смертельно поранений увечері 3 грудня. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося...

У Львові відбувається прощання з 37-річним Юрієм Бондаренком – ветераном АТО та військовослужбовцем РТЦК. Він був смертельно поранений під час перевірки документів у чоловіка у Львові. Про це повідомояє «Главком» із посиланням на hromadske.

Церемонія прощання з військовими, Львів, 5 грудня 2025 року фото: Мар'яна П'єцух / hromadske

Повідомляється, що на площі Ринок проходить церемонія прощання одразу з трьома військовими: Луісом Феліпе Віейра Толедо Порто з Бразилії, львів’янином Андрієм Криницьким та уродженцем Харкова Юрієм Бондаренком. Останній був убитий увечері 3 грудня у Львові.

Як розповіли у Львівській міськраді, Юрій Бондаренко здобув вищу освіту в Харківській державній зооветеринарній академії, але працював у сфері ресторанного бізнесу. Згодом став учасником Антитерористичної операції у складі 16 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Траурний портрет Юрія Брндаренка фото: Мар'яна П'єцух / hromadske

Бондаренко був ветераном АТО та військовослужбовцем РТЦК фото: Мар'яна П'єцух / hromadske

Військовий нагороджений відзнакою начальника Генштабу ЗСУ «Учасник АТО», медалями «Захисникам Вітчизни» та «Ветеран війни».

Нагороди Юрія Бондаренка фото: Мар'яна П'єцух / hromadske

«Друзі Юрія розповіли, що після фронту з його діагнозом він міг звільнитися. Але залишився. Хотів бути корисним Україні. Робив свою роботу чесно й відповідально – так, як від нього чекала держава», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, увечері 3 грудня Юрія Бондаренка смертельно поранили: під час перевірки документів 30-річний львів’янин завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік.

Бондаренка шпиталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

До слова, сьогодні Франківський районний суд Львова розглядає запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця РТЦК та СП Юрія Бондаренка.