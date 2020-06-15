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    Суспільство

    За минулі вихідні у водоймах України потонули 24 людини, – ДСНС

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    Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час плавання - За минулі вихідні у водоймах України потонули 24 людини, – ДСНС
    Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час плавання

    Рятувальники нагадують про умови безпечного відпочинку

    За минулі вихідні у водоймах України потонули 24 людини, з них троє дітей. Про це повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

    У відомстві нагадують, що основними умовами для безпечного відпочинку є: правильний вибір місця для купання; суворе дотримання правил безпеки під час плавання; постійний контроль за дітьми з боку дорослих; категоричне «ні» алкогольним напоям, адже в стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.

    Нагадаємо, у неділю, 14 червня, вранці біля Південного мосту у воді було виявлено тіло людини.

    9 червня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини у річці Дніпро на столичних Осокорках.

    У суботу, 13 червня в смт. Сєвєродонецьк на відкритому водоймищі Чисте в необладнаному для купання місці потонули батько з сином.

    ДСНС плавання потонули рятувальники
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