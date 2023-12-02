Через негоду патрульна поліція звернулася до мешканців низки областей

Pавтра вночі в районі Карпат, на Волині та в Рівненській області піде рясний сніг

На заході та півночі України у неділю, 3 грудня, очікується сніг та ожеледиця. Місцевим жителям не слід виходити на вулицю без потреби. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram.

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Правоохоронець повідомив, що завтра вночі в районі Карпат, на Волині та в Рівненській області піде рясний сніг.

«У західних і північних областях на дорогах ожеледиця! Краще перечекайте негоду вдома!», – заклика Білошпицький.

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Також він звернувся до перевізників пасажирів і вантажів.

«Прошу звернути особливу увагу на дане повідомлення і спланувати маршрути відповідно, аби не створити можливі затори та перешкоди снігоприбиральній техніці!», – наголосив заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Нагадаємо, що сьогодні в західних областях спостерігаються небезпечні метеорологічні явища. Через негоду знеструмлені майже 500 населених пунктів.

Як повідомлялося, вранці 2 грудня сталося відключення світла у чотирьох районах Львівської області.

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До слова, через негоду затримується низка потягів «Укрзалізниці».