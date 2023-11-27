Негода в Криму: пів мільйона людей залишились без світла

Під час сильного вітру 3 людини отримали поранення

У тимчасово окупованому Криму через шторм майже 500 тисяч жителів залишились без електроенергії. Про це повідомляє окупаційний радник глави Криму Олег Крючков в Telegram.

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«Відключені лінії електропередачі 10кВ - 166, ТП-1185, 0.4-365, населення - 498 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.

Серед найбільш постраждалих районів півострова – Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський, Ленінський.

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Окупаційний губернатор Севастополя заявив, що під час сильного вітру 3 людини отримали поранення. За його словами, через негоду впали 63 дерева, 3 рекламні щити, пошкоджено покрівлі 20 будинків, фасади 3 будівель, 17 транспортних засобів. Він також додав, що пік шторму ще попереду.

У мережі з'явились кадри обстановки в Криму.

Нагадаємо, що через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.

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Як повідомлялося, в Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

До слова, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.