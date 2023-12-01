Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Польські футбольні фанати влаштували сутички в Бірмінгемі, є поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польські футбольні фанати влаштували сутички в Бірмінгемі, є поранені
Заворушення сталися перед матчем між польською «Легію» та англійською «Астон Віллою»
фото: BBC

Поранено четверо бірмінгемських поліцейських, двох коней і двох собак 

Фанати польського футбольного клубу «Легія» у Бірмінгемі влаштували заворушення перед матчем з англійською «Астон Віллою» у рамках групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Заарештовано 39 фанатів. Про це повідомляє BBC.

Матч зрештою пройшов без уболівальників варшавського клубу — їх не пустили на стадіон.

«Під час заворушень зазнали травм чотири офіцери, один із яких доставлений до лікарні, а також двоє поліцейських коней і двоє поліцейських собак. У них кидали фальшфеєри. На щастя, вони не зазнали серйозних поранень», — повідомила поліція Бірмінгема.

Заворушення, як вважає поліція, виникли через те, що бірмінгемський клуб разом із поліцією та місцевою владою вирішив скоротити кількість квитків, виділених на польських уболівальників, лише до однієї тисячі.

При цьому таке рішення бірмінгемці ухвалили через те, що на початку жовтня фанати «Легії» вже влаштували заворушення перед виїзним матчем – з голландським «АЗ Алкмааром».

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща поліція фанати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мудрика запідозрили в романі з російською моделлю Віолеттою Грачовою
Соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю (фото)
27 листопада, 18:10
Депутат Журавльов: «Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пригадую…»
У Держдумі РФ розкритикували російських футболістів, бо ті не хочуть допомагати армії
26 листопада, 11:29
Алексіс Санчес є рекордсмен збірної Чилі за кількістю матчів і забитих у її складі голів
«Збірна чи команда третього дивізіону?». Чилійський футболіст розкритикував умови для тренування
19 листопада, 12:17
«Синьо-жовті» виграли всі три кваліфікаційних матчі у вересні та жовтні
Молодіжна збірна України з футболу розгромила Люксембург
17 листопада, 22:09
Першим півфіналістом став «Шахтар», розгромивши «Вікторію» з рахунком 3:0
Кубок України з футболу: визначено всіх півфіналістів
3 листопада, 00:56
П'ятеро українців зіграли за п'ять різних команд
Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ
22 жовтня, 00:47
За англійську збірну Чарльтон зіграв 106 поєдинків та записав на свій рахунок 49 забитих м'ячів
Помер один із найкращих футболістів світу
21 жовтня, 19:29
«Ніцца» вирішила відсторонити Юсефа Атталя від роботи
Футболіст «Ніцци» закликав влаштувати євреям «чорний день». Клуб відреагував
18 жовтня, 19:48
Гольовий удар Мудрика претендує на звання найкращого
Український футболіст претендує на найкращий гол туру у кваліфікації Євро-2024
18 жовтня, 19:30

Новини

Польські футбольні фанати влаштували сутички в Бірмінгемі, є поранені
Польські футбольні фанати влаштували сутички в Бірмінгемі, є поранені
«Програли на одному рубежі». Юрай Санітра прокоментував чоловічу естафету біатлоністів
«Програли на одному рубежі». Юрай Санітра прокоментував чоловічу естафету біатлоністів
«Зоря» розгромно поступилася бельгійському «Генту»
«Зоря» розгромно поступилася бельгійському «Генту»
України посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону
України посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону
Україна невдало провела першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону
Україна невдало провела першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону
Збірна України з гандболу програла Бразилії, повторивши свій антирекорд
Збірна України з гандболу програла Бразилії, повторивши свій антирекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
22K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
18K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
17K
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
15K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
9985
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус

Новини

Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34
Порошенко летить у Вашингтон
Вчора, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:42

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua