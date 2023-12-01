Польські футбольні фанати влаштували сутички в Бірмінгемі, є поранені

Заворушення сталися перед матчем між польською «Легію» та англійською «Астон Віллою»

Поранено четверо бірмінгемських поліцейських, двох коней і двох собак

Фанати польського футбольного клубу «Легія» у Бірмінгемі влаштували заворушення перед матчем з англійською «Астон Віллою» у рамках групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Заарештовано 39 фанатів. Про це повідомляє BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Матч зрештою пройшов без уболівальників варшавського клубу — їх не пустили на стадіон.

«Під час заворушень зазнали травм чотири офіцери, один із яких доставлений до лікарні, а також двоє поліцейських коней і двоє поліцейських собак. У них кидали фальшфеєри. На щастя, вони не зазнали серйозних поранень», — повідомила поліція Бірмінгема.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заворушення, як вважає поліція, виникли через те, що бірмінгемський клуб разом із поліцією та місцевою владою вирішив скоротити кількість квитків, виділених на польських уболівальників, лише до однієї тисячі.

При цьому таке рішення бірмінгемці ухвалили через те, що на початку жовтня фанати «Легії» вже влаштували заворушення перед виїзним матчем – з голландським «АЗ Алкмааром».