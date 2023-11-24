Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична влада рекомендувала школам змінити формат роботи через негоду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада рекомендувала школам змінити формат роботи через негоду
На Київщину насувається негода
фото: КМДА

При цьому дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі

Київська міська державна адміністрація рекомендувала столичним школам 27 листопада працювати у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що прогнозується снігопад. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією відомства, формат роботи шкіл 27 листопада обговорювався на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Для учнів, які будуть у школах, буде організовано очний формат навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома – дистанційний», - йдеться у повідомленні КМДА.

У відомстві уточнюють, що школи працюватимуть офлайн, але чи відправляти туди дітей чи залишати їх вдома на дистанційці - вирішуватимуть батьки.

При цьому дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Як повідомлялося, 26-27 листопада на Київщині спостерігатимуться складні погодні умови. Очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см. А також посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с

Теги: навчання снігопад КМДА негода школа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (ліворуч) і президент Філіппін Фердинанд Маркос
Загроза з боку Китаю: Японія та Філіппіни можуть укласти безпековий пакт
26 жовтня, 03:51
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: оцінка ISW
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: оцінка ISW
27 жовтня, 05:25
Росіяни, що втекли від мобілізації, застрягли в аеропорту Південної Кореї
Рік живуть у аеропорту: Корея не може позбутись росіян, які втекли від мобілізації
30 жовтня, 12:23
Дорожні служби Харківщини розчистили з ночі понад 1800 км автодоріг
Через снігопади та пориви вітру мешканці трьох областей залишились без світла
20 листопада, 13:08
Фінляндія розпочала масштабні навчання військово-морських сил країн НАТО
Фінляндія розпочала масштабні навчання військово-морських сил країн НАТО
23 листопада, 02:51
Малайзія потерпає від масштабної повені: евакуйовано тисячі людей
Малайзія потерпає від масштабної повені: евакуйовано тисячі людей
23 листопада, 06:30
Через негоду без світла залишалися 306 тисяч споживачів
Через негоду в низці областей споживачі лишилися без світла
28 жовтня, 14:26
На дорогах Львівщини працює снігоочисна техніка
Дороги Львівщини замело снігом (відео)
18 листопада, 11:55
Цьогоріч кількість українських дітей у навчальних закладах зросла на 6,5 тисяч
Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН
Вчора, 14:19

Новини

«Шахед» зруйнував дитсадок у столиці: відео наслідків удару
«Шахед» зруйнував дитсадок у столиці: відео наслідків удару
Президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки (фото)
Президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки (фото)
Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми
Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих
Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
61K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua