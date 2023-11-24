Столична влада рекомендувала школам змінити формат роботи через негоду

При цьому дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі

Київська міська державна адміністрація рекомендувала столичним школам 27 листопада працювати у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що прогнозується снігопад. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За інформацією відомства, формат роботи шкіл 27 листопада обговорювався на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Для учнів, які будуть у школах, буде організовано очний формат навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома – дистанційний», - йдеться у повідомленні КМДА.

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У відомстві уточнюють, що школи працюватимуть офлайн, але чи відправляти туди дітей чи залишати їх вдома на дистанційці - вирішуватимуть батьки.

При цьому дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Як повідомлялося, 26-27 листопада на Київщині спостерігатимуться складні погодні умови. Очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см. А також посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с