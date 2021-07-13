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    Червоний Хрест: ситуація на Донбасі за рік значно погіршилася

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    Флоранс Жиллетт&nbsp;закликала окупантів надати жителям ОРДЛО доступ до вакцини від коронавірусу - Червоний Хрест: ситуація на Донбасі за рік значно погіршилася
    Флоранс Жиллетт закликала окупантів надати жителям ОРДЛО доступ до вакцини від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Глава місії Червоного Хреста в Україні приїхала в окупований Донецьк

    У порівнянні з 2020 роком гуманітарна ситуація в зоні конфлікту на Донбасі набагато погіршилася. Жителям окупованих територій треба надати доступ до вакцин від коронавірусу.

    Про це сьогодні на брифінгу в окупованому Донецьку заявила глава місії Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт, пише «Интерфакс».

    «Спостерігаючи за ситуацією, яка складалася в минулому році, коли після перемир'я ситуація заспокоїлася, в цьому році ситуація набагато погіршилася», – заявила вона.

    Глава місії Червоного Хреста в Україні також зазначила, що обговорювала гуманітарну ситуацію з ватажком терористичної «Донецької народної республіки» Денисом Пушиліним.

    Жиллетт також закликала окупантів надати жителям ОРДЛО доступ до вакцини від коронавірусу.

    До слова, Зеленський звернувся до Німеччини та Франції щодо Донбасу.

    Також канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання Мінських домовленостей. За її словами, необхідна реалізація «формули Штайнмаєра».

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДНР ОРДЛО Донецьк червоний хрест Денис Пушилін
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    Червоний Хрест: ситуація на Донбасі за рік значно погіршилася