Червоний Хрест назвав кількість зниклих безвісти на Донбасі

Минуло вже сім років з того часу, як Міжнародний комітет Червоного Хреста почав отримувати запити від сімей, чиї родичі зникли безвісти на Донбасі

У 158 справах вдалося відновити зв'язок з рідними на території ОРДЛО

У ході збройного конфлікту на Донбасі 811 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це сказала глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт, повідомляє «Інтерфакс».

«Минуло вже сім років з того часу, як Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні почали отримувати запити від сімей, чиї родичі зникли безвісти внаслідок конфлікту на Донбасі. За останні сім років МКЧХ і ТЧХУ отримали сотні запитів від таких сімей. Сьогодні 811 осіб досі вважаються зниклими безвісти», – сказала Жиллетт.

У свою чергу президент Товариства Червоного хреста України Микола Поліщук зазначив, що з початку збройного конфлікту звернулося загалом 928 громадян, які розшукують рідних.

«Було відкрито 892 пошукові справи, робота щодо 701 справи закінчена, у тому числі 154 – у зв'язку зі звільненням і возз'єднанням сімей, 115 – у зв'язку із загибеллю та похованням сім'єю. Стосовно 158 справ вдалося відновити зв'язок з рідними на непідконтрольній українській владі території за допомогою волонтерів і співробітників Луганської та Донецької обласних організацій Товариства Червоного Хреста України», – зазначив він.

Поліщук повідомив, що станом на 27 серпня 2021 року робота служби розшук у 181 справі триває, доля людей усе ще не встановлена.

До слова, сьогодні бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером.

Раніше влітку Червоний Хрест повідомляв, що у порівнянні з 2020 роком гуманітарна ситуація в зоні конфлікту на Донбасі набагато погіршилася.