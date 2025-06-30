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Чи є зв’язок між церквою Онуфрія і РПЦ? Феміда розглянула низку позовів УПЦ МП

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Чи є зв’язок між церквою Онуфрія і РПЦ? Феміда розглянула низку позовів УПЦ МП
УПЦ МП безуспішно закидує заявами суд, вимагаючи зупинити низку рішень органів державної влади
фото: glavcom.ua

Церковники заявляли про порушення Конституції та рішень ЄСПЛ з боку української влади, однак не надали жодних доказів

Київська митрополія УПЦ МП продовжує безуспішно закидати заявами Київський окружний адміністративний суд, вимагаючи зупинити низку рішень органів державної влади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

25 червня суд розглянув одразу дві заяви церковників про забезпечення позову до подання позовної заяви. Їхні вимоги майже ідентичні: зупинити дію постанови Кабінету міністрів від 9 травня 2025 № 543 «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена», а також заборонити уряду вносити зміни до цього документу.

Крім того, УПЦ МП добивалася заборонити Державній службі з етнополітики та свободи совісті проводити дослідження щодо будь-яких релігійних організацій на предмет афілійованості з іноземною релігійною організацією. Окремо священнослужителі хотіли, щоб суд заборонив Держслужбі з етнополітики досліджувати питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена (ідеться про Російську православну церкву – «Главком»), а також не дозволити публікувати проміжні та остаточні результати цих досліджень.

Усі аргументи Київської митрополії УПЦ МП зводилися до одного: дії влади прямо суперечать Конституції України та численним рішенням Європейського суду з прав людини. А ще, на думку заявника, «на тлі війни в українському суспільстві загострилися суспільно-політичні дискусії навколо діяльності окремих релігійних організацій, зокрема тих, які мали історичний та євхаристичний зв’язки між собою».

Водночас суд, розглянувши дві заяви УПЦ МП, наголосив: зупинення дії нормативно-правового акту як захід забезпечення позову допускається лише у разі очевидних ознак протиправності цього документу та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду. В обох випадках Феміда дійшла висновків про необґрунтованість заяв про забезпечення позову.

«Заявником не надано жодних належних і допустимих доказів, зокрема, що Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» прямо суперечать Конституції України та численним рішенням ЄСПЛ; не надано доказів, що він визнавався неконституційним; не надано жодного рішення ЄСПЛ у контексті тверджень заявника щодо конституційності названого Закону», – сказано у судових ухвалах.

Чи є зв’язок між церквою Онуфрія і РПЦ? Феміда розглянула низку позовів УПЦ МП фото 1
витяг із судового реєстру

Відповідно, суд відмовив Київській митрополії УПЦ МП у задоволенні заяв про забезпечення позову.

Всього у червні УПЦ МП направила до Київського окружного адміністративного суду чотири заяви про забезпечення позову з однотипними вимогами.

Нагадаємо, що у січні 2023 року з’явилася релігієзнавча експертиза Статуту про управління Української православної церкви. Зокрема, експертна група з числа науковців у галузі богослов’я розставила всі крапки над «і»: «УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії)». Як і очікувалося, церква Онуфрія не стала миритися з таким вердиктом і пішла до суду. Першу інстанцію церковники програли і очікують на рішення апеляції.

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Теги: Митрополит Онуфрій релігія Московська церква в Україні війна суд

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