У Росії двох жінок засудили за вбивство офіцера, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза

Українка Марія Савоста і росіянка Олена Попова були засуджені до 18 і 24 років в'язниці

У Росії заочно засудили українку та росіянку за вбивство офіцера, якого вважають причетним до удару по селу Гроза на Харківщині. Тоді загинули 59 цивільних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

За даними видання, українка Марія Савоста і росіянка Олена Попова були засуджені до 18 і 24 років в'язниці за вбивство офіцера-ракетника ЗС РФ Костянтина Нагайка.

Нагайко вважається причетним до удару по селу Гроза на Харківщині, в результаті якого загинули 59 мирних жителів.

У матеріалах справи йдеться, що 29-річний капітан Костянтин Нагайко – командир батареї дивізіону ракетної бригади – був убитий в місті Шуя Іванівської області 30 грудня 2024 року.

За версією слідства, Савоста відправила йому посилку з «косметичним набором та іншими предметами» як новорічний подарунок. Передала посилку Попова – через третіх осіб, які залишили її на столі офіцера. Коли Нагайко розкрив упаковку, пролунав вибух.

Костянтин Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами по території України фото з відкритих джерел

Зауважимо, що про замах на Нагайку в ГУР повідомили ще 4 січня цього року. Українська розвідка розповіла, що внаслідок вибуху в російській військовій частині у критичному стані опинився капітан Костянтин Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України.

Раніше повідомлялося, що у РФ помер воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза, капітан Костянтин Нагайко.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

До слова, Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.