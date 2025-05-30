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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Нейтральний статус України – подарунок Трампа Путіну

glavcom.ua
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Який подарунок зробив Трамп Путіну?
фото: depositphotos.com

Трамп «злив» Путіну ключовий козир щодо України

Іноді рівень компетенції американської дипломатії зараз ставить мене в глухий кут нерозуміння. Та й загальна тактика Трампа на перемовинах з Кремлем це якісь провали на рівному місці.

А ми тут періодично критикуємо, що в нас дипломатами чи послами стають люди без професійного досвіду чи освіти. Таких помилок, які наробив Білий дім на перемовинах, жоден непрофесіонал не зробить. Команда Трампа просто попадає в примітивні капкани Кремля, навіть коли їх попереджують.

Беремо зараз ці заяви Москви про необхідність нейтрального статусу України. Це маячня, тому що вступ Фінляндії чи країн Балтії Росія проковтнула без жодного піску. Але, у це можна грати? Можна. Москва категорично проти України у НАТО? Добре, цим можна торгувати. Вашингтон може сказати – ми підемо на це, а ви зі свого боку маєте зробити – і далі список.

Що на практиці? Трамп готовий пообіцяти Путіну нерозширення НАТО, якщо це буде умовою завершення війни. Про це розумно заявляє спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог.

«Я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вас. Це їхній безпековий інтерес», – каже Келлог.

Все вірно, але… запізно! Цей козир Трамп особисто вже злив Путіну раніше. Пообіцявши, що Україна не буде членом Альянсу. Все, якщо ти зробив їм такий подарунок раніше, зараз вдруге це не продається. Все, козир злито. Не знаю, хто сказав Трампу, що він майстер переговорів. Але це велике перебільшення.

Тішить те, що ми з цим НАТО майже нічого не втрачаємо. Альянс давно демонструє свою імпотентність, інертність та відверту нездатність захищатися. А зараз президент Трамп взагалі помножить значення НАТО на нуль. Виникнуть у ЄС нові потужні оборонні Альянси. З тих, хто здатен і готов захищатися. Україна тут нікому нічого не обіцяла…

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Джерело
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Теги: росія Україна війна Дональд Трамп путін

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