Релігійна диверсія проти України. Нові деталі справи про держзраду мільярдера Новинського

Прізвище громадянина США Амстердама згадується у кримінальному провадженні за фактами держзради і розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті

Американський лобіст Московської церкви Роберт Амстердам пересувався Києвом на броньованому лімузині одіозного олігарха

«Главком» оприлюднив скандальні деталі торішнього перебування у столиці громадянина США і лобіста Української православної церкви Московського патріархату Роберта Амстердама. З відкритих джерел відомо, що американець прибув до столиці 20 лютого 2024 року і перебував в Україні до початку березня минулого року.

Роберт Амстердам прибув до столиці 20 лютого 2024 року і перебував в Україні до початку березня минулого року скріншот із відео 5 каналу

Як свідчать матеріали досудового розслідування, з якими ознайомився «Главком», цілодобовий захист американському лобісту Роберту Амстердаму забезпечив в Україні колишній нардеп, олігарх, а нині підсанкційний клірик УПЦ МП Вадим Новинський. Зокрема, Амстердам пересувався броньованими автівками Mercedes-Benz S-600 L і Lexus LX 570, які належать ТОВ «Торгово-фінансовій фірмі «Сантис» Вадима Новинського (до речі, у часи депутатства Новинський орендував у своєї фірми «Сантис» такий же Mercedes-Benz S-600 L).

Крім цього, Роберт Амстердам перебував під охороною працівників ТОВ «Охоронне агентство «Фідель». За даними аналітичної системи Youcontrol, ця компанія записана на киянина Дмитра Єлтишева, який є керівником та засновником кількох компаній, пов’язаних із фінансово-промисловою групою «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.

витяг із судового реєстру

Також американський лобіст тимчасово користувався приміщенням у центральному офісі групи компаній «Смарт-Холдинг» на вул. Ігорівська, 7А у Києві.

За версією слідства, «з метою дестабілізації суспільно-політичних процесів в Україні під час військової агресії РФ, у лютому 2024 року на виконання вказівок Вадима Новинського, ОСОБА_4 (ймовірно, що ідеться про Дмитра Єлтишева – «Главком») за допомогою підконтрольного йому ресурсу забезпечував перебування та діяльність на території Києва лобіста у питаннях захисту УПЦ МП, резидента США, організовував останньому зустрічі на території м. Києва із громадянином РФ для обговорення питань захисту інтересів російської церкви в Україні, шляхів протидії прийняття законопроєкту № 8371 «Про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із РФ», а також залучення до такої діяльності вітчизняних і закордонних засобів масової інформації та медійних осіб для пособництва інформаційній політиці держави агресора стосовно дискредитації України перед міжнародними партнерами».

Наразі у рамках вказаного кримінального провадження підозру оголошено Вадиму Новинському за статтями «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 ККУ) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч.2 ст. 161 ККУ).

За клопотаннями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Феміда арештувала нерухомість Новинського (квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і його автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Іще під арештом опинилося 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року.

Як відомо, з 2022 року Вадим Новинський перебуває під санкціями в Україні. За рішенням Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію указом президента, до олігарха застосовано 15 видів персональних санкцій терміном до червня 2029 року.

У липні 2022 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Вадима Новинського, який вирішив займатися гуманітарними та церковними питаннями. Після втрати мандату олігарх виїхав з України. Користувачі соцмереж помічали Новинського на відпочинку у Хорватії; на недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха; в Єрусалимі з Благодатним вогнем.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що олігархи та екснардепи Віктор Медведчук та Вадим Новинський на початку вторгнення погрожували йому та сім'ї, а також передавали українському лідеру ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна про капітуляцію.

Пізніше Новинський назвав слова Зеленського «грубим наклепницьким випадом», проте відразу ж фактично підтвердив, що зв'язувався з низкою осіб РФ на початку повномасштабного вторгнення.