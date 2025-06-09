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Ігнат назвав головну ціль російського нічного удару

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ігнат назвав головну ціль російського нічного удару
Головний удар було спрямовано на один з аеродромів
фото з відкритих джерел

Росіяни знову здійснили одну з найбільших масованих атак на Україну

Російські терористи в ніч проти 9 червня атакували один з оперативних аеродромів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що росіяни знову здійснили одну з найбільших масованих атак на Україну вночі. Є влучання російських ракет і дронів, оскільки, враховуючи велику кількість цілей, збити все неможливо.

«Головний удар було спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють це питання, один з оперативних аеродромів був атакований противником. Ворог завдав удару різними засобами повітряних нападу цієї ночі», – сказав він.

Водночас речник Повітряних сил наголосив, що у росіян ще є можливості атакувати Україну стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160. Але внаслідок успішних українських ударів авіапарк окупантів потроху зменшується.

Нагадаємо, Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень. 

Також Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали».

Крім того, постраждала і Сумщина. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, що все небо в області червоне від цілей.

До слова, триває 1202-а доба повномасштабної війни.

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Теги: дрон ракета війна окупанти Повітряні сили ЗСУ

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