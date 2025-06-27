Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, що стартували разом із російським наступом

Військове керівництво наголошує: фортифікації на Сумщині – пріоритет. Проте грошей, вочевидь, вистачає і на цивільні об’єкти

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський порадував новиною: Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Сумщині, і зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка. Ворожий наступ на цьому напрямку триває з початку квітня. Станом на зараз окуповано близько 200 кв. км області. Попри стабілізацію фронту, росіяни все ще ведуть активні штурми, намагаючись створити так звану буферну зону в прикордонні Сумської області. Головком переконаний, що Путін досі має намір захопити Суми, від яких до лінії фронту лишається менше 20 км. Зараз, за словами Сирського, на цьому напрямку фронту триває активна робота з обладнання оборонних рубежів та будівництва інженерно-фортифікаційних споруд.

Водночас у медійному просторі тривають дискусії про недостатню кількість фортифікацій на Сумщині та їхню низьку якість. Зокрема, на цю проблему звертав увагу аналітичний проєкт DeepState. Рік тому за справу навіть бралися правоохоронці. Національне антикорупційне бюро у серпні 2024-го ініціювало досудове розслідування щодо можливої розтрати 480 млн грн, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області.

Тим часом цивільне будівництво в регіоні не спиняється. На тлі загрози обстрілів та подальшого просування росіян на Сумщині не лише зводяться військові укріплення, а й ремонтуються шкільні їдальні, оновлюються кладовища та відбудовуються площі. «Главком» дослідив, які найбільші будівельні проєкти стартували на Сумщині вже після початку весняного наступу РФ.

Конотоп. Реконструкція дитячого відділення райлікарні

У травні поточного року Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області оголосило повторний тендер на реконструкцію будівлі дитячого відділення районної центральної лікарні Конотопа, розташованого за 70 км від кордону з РФ. ПрАТ «Сумбуд» подало найнижчу пропозицію – 62,58 млн грн, що на 2,3 млн грн менше від очікуваної вартості закупівлі. Нині фірма очікує рішення тендерного комітету.

Від Конотопа до кордону з РФ – приблизно 70 км мапа: DeepState

Реконструкцію планується завершити до кінця 2026 року. Джерелом фінансування робіт є субвенція з державного бюджету, надана в межах Програми з відновлення України, що реалізується на підставі Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

За інформацією державного вебпорталу Dream, Конотопська райлікарня обслуговує понад 20 тис. дітей району. За рік в середньому отримують стаціонарну допомогу 1,5 тис. дітей. Зазначається, що протягом останніх років двоповерхова будівля дитячого відділення була аварійному стані. Зараз відділення тимчасово переведено у приміщення терапевтичного корпусу лікарні. Реконструкція передбачає утеплення фасаду й покрівлі; заміну вікон і дверей; облаштування опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, блискавкозахисту; здійснення внутрішнього опорядження; встановлення санітарно-технічного обладнання, меблів, техніки, обладнання для реабілітації, дитячого майданчика тощо.

Протягом останніх років двоповерхова будівля дитячого відділення Конотопської райлікарні була аварійному стані фото: dream.gov.ua

Проєкт реконструкції дитячого відділення Конотопської райлікарні фото: dream.gov.ua

За даними YouControl, «Сумбудом» володіє та керує сумчанин Сергій Сумбатов. З 2016 року фірма натендерила понад 385 млн грн, найбільше в Департаменті капітального будівництва Сумської міськради.

Варто зазначити, що реконструювати дитяче відділення конотопської райлікарні місцева влада намагається не вперше. У травні минулого року проєкт дістався ТОВ «Нікострой», роботи вартістю 69,37 млн грн мали б завершитися до кінця 2025-го. Однак тоді Держаудитслужба виявила порушення в закупівлі: замовник не відхилив тендерну пропозицію, яка мали бути відхилена за законом. Щоб усунути порушення, контракт наприкінці зими врешті-решт було розірвано, а підрядник лишився з порожніми руками. Ба більше, тоді розслідувачі виявили, що «Нікострой» завищив ціни на деякі будівельні матеріали. До речі, ця фірма прийшла і на новий тендер, але програла «Сумбуду».

Суми. Нові сектори на кладовищі

У червні Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради оголосив тендер на другу чергу будівництва секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в Сумах. Очікувана вартість проєкту – 41,88 млн грн. Роботи мають завершитися до 18 грудня 2026 року. Нині триває прийом пропозицій учасників.

Варто зазначити, що на будівництво першої черги вже пішло понад 8 млн грн. Підряд тоді отримало згадане раніше ПАТ «Сумбуд». У листопаді минулого року мала стартувати друга частина проєкту, яка дісталася тій же фірмі. Однак проти будівництва одного з об’єктів виступили батьки загиблих військових. Вони написали звернення до міськради, вважаючи недоцільним будувати окремі елементи «Пагорба пам’яті» в період війни за таку ціну. У результаті місцева влада розірвала договір із «Сумбудом» і внесла зміни до проєкту.

Проєкт будівництва другої черги Ново-Центрального Баранівського кладовища в Сумах зображення: Сумська міськрада

За повідомленням Сумської міськради, кількість місць для поховань на цвинтарі буде збільшено з 662 до 710. Також друга черга будівництва передбачає бетонування 11 секторів, облаштування зони ритуалів «Пагорба пам’яті» та виконання робіт із благоустрою, а саме: замощення плиткою, влаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів та покриття з гранітних плит, встановлення лав, столів, флагштока, влаштування сходів, сходів-пандусу, озеленення, встановлення огорожі та воріт, будівництво ритуального місця прощання, влаштування зовнішнього електроосвітлення, поливального водопроводу та водовідведення.

Тростянець. Реконструкція привокзальної площі

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області 9 червня уклала договір із ТОВ «Автомагістраль-Південь» на першу чергу реконструкції привокзальної площі 40-ї Армії у Тростянці вартістю 23 млн грн. Перед цим інша компанія виконала тут демонтажні роботи, що обійшлися ще в 9,5 млн грн.

Місто Тростянець розташоване за 30 кілометрів від кордону з Росією. На початку повномасштабного вторгнення в Україну цей населений пункт на 30 днів опинився під російською окупацією і зазнав суттєвих руйнувань. Зокрема, ворог обстріляв залізничний вокзал та повністю зруйнував площу 40-ї Армії. До того ж постраждали будівлі поряд із площею, підземні та наземні комунікаційні мережі. Після деокупації Тростянець увійшов до експериментального проєкту з комплексного відновлення п’яти населених пунктів, які зазнали руйнувань внаслідок війни.

Від Тростянця до кордону з РФ – приблизно 30 км мапа: DeepState

До слова, на тутешньому вокзалі з кінця 2023-го також ведуться будівельні роботи. Його реконструкція обійдеться у 117 млн грн і має завершитися до кінця поточного року.

Щодо самої площі – до війни вона використовувалася як транспортний вузол та як центр комерційної діяльності. Тут до кінця наступного року планується:

комплексний благоустрій ділянки;

озеленення території;

перевлаштування інженерних мереж (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, мережі зв’язку, освітлення тощо);

розміщення меморіального комплексу чи знакової символічної споруди, яка б вшановувала загиблих та нагадувала про визволення від російських окупаційних військ;

влаштування в рекреаційних зонах невеликих штучних самопливних каналів, водойм, фонтанів тощо.

У лютому 2022 року окупанти повністю зруйнували площу 40-ї Армії у Тростянці фото: dream.gov.ua

Проєкт реконструкції площі 40-ї Армії у Тростянці фото: dream.gov.ua

Реконструкція проводиться за державні кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Автомагістраль-Південь», якій дістався контракт, – один із найбільших підрядників президентської програми «Велике будівництво». З 2016 року ця одеська компанія отримала підрядів на понад 132 млрд грн.

Володіє фірмою бізнесмен Олександр Бойко. 19 червня він та ще четверо фігурантів отримали підозру у справі щодо ймовірного привласнення 240 млн грн, виділених на будівництво водогону від річки Інгулець до Південного водосховища. Цей інфраструктурний об'єкт мав забезпечити водопостачання Кривого Рогу після знищення Каховської ГЕС. За інформацією слідства, компанія закуповувала будівельні матеріали через підконтрольні фірми за завищеними цінами, переплачуючи понад 40% від ринкової вартості.

Кролевець. Ремонт гімназійної їдальні

Відділ освіти Кролевецької міської ради 17 червня замовив підприємцю Ігорю Ткаченку капітальний ремонт харчоблоку та їдальні гімназії №1 міста Кролевець, розташованого приблизно за 45 км від кордону з РФ. Роботи вартістю 22,11 млн грн мають завершитися до кінця поточного року.

Від Кролевця до кордону з РФ – приблизно 45 км мапа: DeepState

Згідно з договором, проєкт на 90% фінансується коштом субвенції з державного бюджету, виділеної в межах Ukraine Facility – програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу. Ще 10% покриває місцевий бюджет.

Капремонт харчоблоку та їдальні в гімназії №1 здійснюється вперше в межах реформи шкільного харчування, що розпочалася за ініціативи Олени Зеленської у 2020 році. За даними порталу Dream, планується, що по завершенню робіт заклад зможе забезпечувати здоровим харчуванням 738 учнів замість 400. Проєктом передбачено придбання сучасного високотехнологічного обладнання, а також зонування приміщень харчоблоку та їдальні: обідня зала, зона миття рук, мийка столового та кухонного посуду, кімната персоналу, душова, санвузли, зона отримання сировини тощо.

Нинішній стан харчоблоку Кролевецької гімназії №1 фото: dream.gov.ua

Нинішній стан їдальні Кролевецької гімназії №1 фото: dream.gov.ua

Кролевецький підприємець Ігор Ткаченко, якому дістався підряд, бере участь у державних закупівлях з 2020 року. За цей час натендерив на понад 36 млн грн. Ремонт їдальні в Кролевецькій гімназії №1 – наразі його найбільший підряд.

Єлизавета Жабська, «Главком»