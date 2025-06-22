Зеленський підписав указ щодо нових санкцій – хто потрапив під удар

Загалом до нового списку санкцій потрапили 13 людей та вісім компаній

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти людей і компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України. До списку, зокрема, потрапили нардепи-втікачі Артем Дмитрук та Олександр Онищенко. Як інформує «Главком», відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського, до списку потрапили ті, хто «допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації та сплачують податки окупанту».

Під санкції, зокрема, потрапив колишній народний депутат України Артем Дмитрук, який у серпні 2024 року виїхав з України, після чого його оголосили в розшук.

Також до нового списку потрапив ексдепутат Олександр Онищенко, якому у квітні минулого року заочно винесли вирок у справі про привласнення 740 мільйонів гривень через «Укргазвидобування».

Крім того, санкції запровадили проти українського продюсера та президента кінокомпанії Star Media Владислава Ряшина.

Загалом до нового списку санкцій потрапили 13 людей та вісім компаній, з яких шість зареєстровані на Кіпрі, а ще дві – у Росії.

«І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення», – написав Зеленський.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру.

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

Як відомо, ​Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата і олігарха-втікача Олександра Онищенка до 15 років позбавлення воліу справі щодо заволодіння державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Його визнали винуватим в організації «газової схеми». Онищенку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий.