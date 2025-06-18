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Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22845 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 червня втратила:

  • особового складу – близько 1007160 (+1040) осіб,
  • танків – 10947 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 22845 (+31) од,
  • артилерійських систем – 29265 (+37) од,
  • РСЗВ – 1420 (+1) од,
  • засоби ППО – 1187 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),
  • крилаті ракети – 3369 (+23),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 52312 (+137) од,
  • спеціальна техніка – 3916 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 18 червня
Втрати ворога станом на ранок 18 червня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 18 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 17 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 17 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1211-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати Генштаб війна Чорне море Азовське море

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Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
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