Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 червня втратила:
- особового складу – близько 1007160 (+1040) осіб,
- танків – 10947 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 22845 (+31) од,
- артилерійських систем – 29265 (+37) од,
- РСЗВ – 1420 (+1) од,
- засоби ППО – 1187 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),
- крилаті ракети – 3369 (+23),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137) од,
- спеціальна техніка – 3916 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 18 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1211-й день повномасштабної війни в Україні.
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