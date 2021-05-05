МОЗ не розкриває імена щеплених нардепів, посилаючись на «медичну таємницю»

Нардепи також не поспішають розповідати про вакцинацію

У березні МОЗ внесло нардепів до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від Covid-19 поза чергою

У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю. Про це йдеться у відповіді на запит ЗМІ.

МОЗ заявило, що не є розпорядником вищезазначеної інформації і заявило, що вона є медичною таємницею.

«Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув ваш запит на отримання публічної інформації, який надійшов від Державного управління справами, щодо вакцинування народних депутатів та апарату Верховної Ради проти Covid-19 і повідомляє. Запитувана інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров’я не є розпорядником вищезазначеної інформації», – зазначили в МОЗ.

У березні МОЗ внесло до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від Covid-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, учасників бойових дій на Донбасі, релігійних діячів і нардепів.

Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. За добу 4 травня від коронавірусу було щеплено 3 425 людей, а від початку вакцинальної кампанії – 759 432 людини, з яких 303 особи завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату).

Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.

Зазначимо також, що МОЗ не зміг зібрати фінансові звіти з більшості своїх підприємств.