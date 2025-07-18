Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали

У п'ятницю, 18 липня, через інтенсивні опади буковинські рятувальники неодноразово залучались до ліквідації наслідків негоди

Рятувальники Буковини отримали близько десятка звернень щодо надання допомоги населенню. Про це пише «Главком» з посиланням ГУ ДСНС України у Чернівецькій області.

У Чернівцях, як зазначається, рятувальники одночасно за кількома адресами відкачували воду з підвалів багатоповерхівок, територій приватних будинків та адміністративних будівель.

У Дністровському районі відбуксирували легковий автомобіль, що застряг через підтоплення дороги й перекрив рух транспорту, а також прибрали повалені дерева.

У Чернівецькому районі рятувальники продовжують розчищати дороги від дерев, які впали через сильний вітер та зливи.

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фото: ДСНС

У Вижницькому районі гірські рятувальники допомогли трьом людям безпечно переправитися через струмок, що вийшов з берегів та перекрив рух лісовою дорогою.

Надзвичайники закликають громадян до кінця доби бути обачними та під час негоди дотримуватись правил безпеки:

уникайте перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач;

не залишайте автомобілі у знижених ділянках місцевості;

тримайте при собі ліхтарик, засоби зв’язку та запас води;

у разі надзвичайної ситуації – телефонуйте 101.

Нагадаємо, повідомлялося, що у прикордонних районах Чернівецької області тривають зливи, через що гірські дороги розмило.

До слова, під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Внаслідок цього у приміщенні виникла пожежа.