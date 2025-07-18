Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали
Надзвичайники закликають громадян бути обачними
фото: ДСНС

У п'ятницю, 18 липня, через інтенсивні опади буковинські рятувальники неодноразово залучались до ліквідації наслідків негоди

Рятувальники Буковини отримали близько десятка звернень щодо надання допомоги населенню. Про це пише «Главком» з посиланням ГУ ДСНС України у Чернівецькій області.

У Чернівцях, як зазначається, рятувальники одночасно за кількома адресами відкачували воду з підвалів багатоповерхівок, територій приватних будинків та адміністративних будівель.

У Дністровському районі відбуксирували легковий автомобіль, що застряг через підтоплення дороги й перекрив рух транспорту, а також прибрали повалені дерева.

У Чернівецькому районі рятувальники продовжують розчищати дороги від дерев, які впали через сильний вітер та зливи.

12 фото
На весь екран
фото: ДСНС

У Вижницькому районі гірські рятувальники допомогли трьом людям безпечно переправитися через струмок, що вийшов з берегів та перекрив рух лісовою дорогою.

Надзвичайники закликають громадян до кінця доби бути обачними та під час негоди дотримуватись правил безпеки:

  • уникайте перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач;
  • не залишайте автомобілі у знижених ділянках місцевості;
  • тримайте при собі ліхтарик, засоби зв’язку та запас води;
  • у разі надзвичайної ситуації – телефонуйте 101.

Нагадаємо, повідомлялося, що у прикордонних районах Чернівецької області тривають зливи, через що гірські дороги розмило.

До слова, під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Внаслідок цього у приміщенні виникла пожежа.

Читайте також:

Теги: негода Буковина ДСНС Чернівецька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали
Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали
Росія атакувала Дніпро: у місті пролунали вибухи
Росія атакувала Дніпро: у місті пролунали вибухи
Чотири години на добу: на Донеччині змінено умови комендантської години
Чотири години на добу: на Донеччині змінено умови комендантської години
РФ атакувала Кам'янський район: є загиблі, пошкоджено кілька адмінбудівель
РФ атакувала Кам'янський район: є загиблі, пошкоджено кілька адмінбудівель
На Буковині у горах вирує негода: прикордонники звернулися до українців
На Буковині у горах вирує негода: прикордонники звернулися до українців
З окупації повернуто дітей, яких росіяни катували за мову: найменшій – три роки
З окупації повернуто дітей, яких росіяни катували за мову: найменшій – три роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
8595
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
5219
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3732
Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють
2348
Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua