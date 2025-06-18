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Чи планується відключення світла влітку? Відповідь Міненерго

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Чи планується відключення світла влітку? Відповідь Міненерго
фото з відкритих джерел

Енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків

Відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це розповіла «УНН» речниця Міненерго Олена Шаповал, передає «Главком».

Шаповал зазначила, що енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

«Єдине можливе застосування відключень – у разі ударів по енергетичній інфраструктурі», – заявила вона.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергосистемі наразі краща, ніж минулого року. 

Цього року ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року. До того ж енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

«Укренерго» заявляло, що компанія робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.

13 червня перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко повідомляв, що в Україні, не зважаючи на літнє підвищення температури та зростання навантаження на мережу, ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Всі необхідні балансові розрахунки було зроблено з урахуванням досвіду минулого року.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

 

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Теги: електроенергія енергетика Міненерго відключення світла

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