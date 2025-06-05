Плачков: ринок електроенергії потребує скасування прайс-кепів

Плачков переконаний, щоб ринок був стабільним і працював на перспективу, адміністративні обмеження мають поступово замінюватися ринковими механізмами

Ексміністр енергетики: цінові обмеження на ринку втратили актуальність

Поточна модель енергетичного ринку України працює за логікою тимчасових рішень і адміністративного втручання, зокрема – через збереження цінових обмежень (прайс-кепів), запроваджених ще на старті реформи ринку. Про це заявив Іван Плачков, голова ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї, ексміністр палива та енергетики України.

На його думку, обмеження у вигляді прайс-кепів відігравали важливу роль на старті впровадження конкурентного ринку – щоб уникнути надмірних коливань цін.

«Коливання, і розбалансувати ринок. Тому і ставляться прайс-кепи – максимальні ціни і мінімальні, щоби працювало в цьому коридорі», – пояснив Плачков.

Однак, за його словами, в умовах нинішньої кризи та війни ринок не отримав можливості вийти з цього «штучного коридору».

«Але ми до сьогоднішнього дня, може війна, я не знаю, ми не відпускаємо ці прайс-кепи. По великому рахунку, треба було б їх відпустити», – вважає експерт.

Разом з тим Плачков переконаний: щоб ринок був стабільним і працював на перспективу, адміністративні обмеження мають поступово замінюватися ринковими механізмами.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова зазначила, що чинні прайс-кепи призводять до цінових викривлень, не відображаючи реальної ситуації на ринку електроенергії, зокрема у вечірні години дефіциту.