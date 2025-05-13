Україна може повернутись до відключень світла: названо місяці

Ситуація в українській енергосистемі зараз краще, ніж у 2024 році

Вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергостистемі наразі краща, ніж минулого року. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE, передає «Главком».

Зазначається, що станом на зараз в Україні працює тільки п'ять атомних блоків з дев'яти. Тож, за словами, Омельченка, у липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень електроенергії.

Він каже, що наразі відключень немає, адже енергосистема витримує навантаження, однак з появою спеки це може змінитись.

Особливо враховуючи той факт, що чотири енергоблоки наразі в ремонті, а це трохи менше половини.

«Це достатньо багато. Поки що немає такої спеки. І ви пам’ятаєте, минулого року, коли була велика спека в червні-липні, у нас були серйозні погодинні графіки. Особливо вони були великі в Києві – по 8, по 12 годин», – пояснює Володимир Омельченко.

Втім, деякі зруйновані росіянами потужності частково відновлені, тому ситуація в українській енергосистемі зараз краще, ніж у 2024 році.

Омельченко додає, що через це літо в Україні може пройти без значних обмежень.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі «Київ 24» розповів, що влітку 2025 року частина енергоблоків піде на ремонт.

«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження. Вони будуть проводити ремонтну кампанію. Генерації буде менше. В той же час влітку, в денні години буде генерація сонячних електростанцій. Але це нас не рятує у вечірні години. Тому є значна ймовірність, що у спекотні дні, у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит. І єдиний варіант, як його уникнути – збільшити імпорт», – сказав депутат.