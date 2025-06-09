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Директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства пояснила, що зупиняє інвесторів в зелену енергетику

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства пояснила, що зупиняє інвесторів в зелену енергетику
Інвестори вже надали державі всі пропозиції щодо можливостей вирішення боргової кризи в енергетиці
фото: depositphotos.com

Системні борги «Гарпоку» перед інвесторами гальмують розбудову зеленої енергетики – Верещинська

Інвестори не мають зацікавленості вкладати кошти у будівництво зеленої енергетики через проблему невиплати боргів державним підприємством «Гарантований покупець». Про це заявила директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасія Верещук. 

За її словами, наслідком боргів «Гарпоку» є те, що інвестори не беруть активну участь у зелених аукціонах, які держава вже декілька разів намагалася провести для стимулювання будівництва станцій зеленої енергетики.

«Справа в тому, що їхнім контерагентом за результатами аукціонів, тобто компанією, з якою їм треба буде укласти угоду… буде «Гарантований покупець» – та компанія, яка їм боргувала протягом років кошти за зеленим тарифом», – сказала Верещинська.

Вона підкреслила, що це не є безпосередньо виною лише «Гарпоку», але зауважила, що це системна проблема на ринку електроенергії. Водночас, інвестори не мають впевненості у тому, що зможуть повернути свої кошти.

«Системні проблеми – це якраз питання загалом інвестиційного клімату у секторі. Звісно, що ми говоримо про борги, які були накопичені, і це звісно, що насторожує і тих інвесторів, які вже працюють в Україні, і тих, які планують заходити. Це питання досі немає вирішення», – зазначала директорка ЄУЕА.

На її думку, інвестори вже надали державі всі пропозиції щодо можливостей вирішення боргової кризи в енергетиці і тепер потрібна політична воля, аби держава Україна взяла відповідальність за розробку і реалізацію відповідної дорожньої карти.

Як повідомлялося, станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед «Гарпоком» за послугу зі збільшення зеленої електроенергії сягнула 16,3 млрд грн. Рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, наразі становить 88,3%. Водночас розрахунок за 2022 рік складає лише 63,9%.

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Теги: будівництво Україна енергетика електроенергія

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