Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Множать на чотири. Депутатка порівняла собівартість електроенергії з тарифами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Множать на чотири. Депутатка порівняла собівартість електроенергії з тарифами
Підвищені тарифи дали можливість компаніям сформувати 60 млрд. грн нерозподіленого залишку прибутку
колаж: glavcom.ua

Депутатка Ніна Южаніна розповіла про ціни виробництва електроенергії в Україні та кінцеві тарифи для населення

Народна депутатка Ніна Южаніна оприлюднила дані щодо собівартості виробництва електроенергії в Україні, порівнявши їх із чинними тарифами для населення та бізнесу. За її словами, ціна для споживачів у рази перевищує реальну собівартість, що призводить до накопичення величезних нерозподілених прибутків у державних енергокомпаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки.

Южаніна, посилаючись на матеріали Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань тарифів на електроенергію та газ, навела такі цифри собівартості виробництва електроенергії (без амортизації) у 2024 році:

  • АТ «НАЕК «Енергоатом» – 1,18 грн/кВт.год
  • ПрАТ «Укргідроенерго» – 1,05 грн/кВт.год
  • Середньозважена собівартість – 1,16 грн/кВт.год

Водночас закладена в кінцеву ціну вартість виробництва електроенергії становила:

  • для населення – 1,35 грн/кВт.год
  • для інших споживачів – 4,25 грн/кВт.год

Однак, як нагадує депутатка, фактичні тарифи, що діють з 1 червня 2024 року, значно вищі:

  • для населення – 4,32 грн/кВт.год
  • для інших споживачів – 7,80 грн/кВт.год

«Який ефект дало збільшення?» Южаніна зазначає, що завдяки підвищенню тарифів:

  • ПрАТ «Укргідроенерго» отримало 10 млрд. грн
  • АТ «НАЕК «Енергоатом» – 78 млрд. грн

Таким чином, загалом 88 млрд. грн надійшло безпосередньо цим компаніям, що дозволило їм сформувати 60 млрд. грн нерозподіленого залишку прибутку.

Депутатка пригадала слова міністра енергетики Германа Галущенка, який свого часу заявляв про намір купувати реактори для добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС «за свої», накопичені кошти. Тоді ця заява викликала шок у Верховній Раді.

«Та ось тепер все зрозуміло. «Свої» – це Ваші. Хто б сумнівався», – підкреслила Ніна Южаніна.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року вартість електроенергії для населення залишиться незмінною – 4,32 грн за 1 кВт-год. 

Читайте також:

Теги: електроенергія Ніна Южаніна тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр економіки США Скотт Бессант, 1 травня 2025 року
Хто справді виграв від угоди про копалини?
2 травня, 10:20
Крупний план рідкісноземельного металу, виробленого на заводі MP Materials у Форт-Ворті, штат Техас
Китай посилює позиції на світовому ринку рідкісноземельних металів
29 квiтня, 23:30
Торік США імпортували з Камбоджі, В’єтнаму, Малайзії та Таїланду сонячного обладнання на суму $12,9 млрд
США вдарили рекордними митами на імпорт сонячних панелей по чотирьох країнах
22 квiтня, 15:21
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
Через маніпуляції з тарифами та маршрутами «Укрзалізниця» може втратити клієнтів – EBA
23 квiтня, 12:19
«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи
«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи
28 квiтня, 13:31
За словами експерта, прогнозований термін пов'язаний із часом, необхідним для доставки і розподілу товарів
Ексрадник Трампа розкрив, коли американці відчують наслідки «тарифної війни»
28 квiтня, 12:45
Як генерується електроенергія та чим відрізняються різні типи станцій
Як працює сонячна електростанція: простими словами про складні технології
8 травня, 12:50
ДТЕК Мережі отримали сертифікат відповідності міжнародним екологічним стандартам
ДТЕК Мережі отримали сертифікат відповідності міжнародним екологічним стандартам
10 травня, 16:10
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Глава «Укрметалургпрому»: наглядова рада «Укрзалізниці» продукує мільярдні збитки
14 травня, 11:22

Особисті фінанси

Множать на чотири. Депутатка порівняла собівартість електроенергії з тарифами
Множать на чотири. Депутатка порівняла собівартість електроенергії з тарифами
Названо трьох парламентарів, які отримали найбільше доходів торік
Названо трьох парламентарів, які отримали найбільше доходів торік
В Україні рекордно зріс індекс борщу
В Україні рекордно зріс індекс борщу
Уряд збирається платити 50 тис. грн жінкам, які народили дитину
Уряд збирається платити 50 тис. грн жінкам, які народили дитину
Приватбанк повідомив про технічні роботи у застосунку
Приватбанк повідомив про технічні роботи у застосунку
Українці заборгували за воду понад 9 млрд грн
Українці заборгували за воду понад 9 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
91K
Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
23K
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
17K
Гашек: Трамп допоміг Росії і Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі
14K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua