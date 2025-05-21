Множать на чотири. Депутатка порівняла собівартість електроенергії з тарифами

Депутатка Ніна Южаніна розповіла про ціни виробництва електроенергії в Україні та кінцеві тарифи для населення

Народна депутатка Ніна Южаніна оприлюднила дані щодо собівартості виробництва електроенергії в Україні, порівнявши їх із чинними тарифами для населення та бізнесу. За її словами, ціна для споживачів у рази перевищує реальну собівартість, що призводить до накопичення величезних нерозподілених прибутків у державних енергокомпаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки.

Южаніна, посилаючись на матеріали Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань тарифів на електроенергію та газ, навела такі цифри собівартості виробництва електроенергії (без амортизації) у 2024 році:

АТ «НАЕК «Енергоатом» – 1,18 грн/кВт.год

ПрАТ «Укргідроенерго» – 1,05 грн/кВт.год

Середньозважена собівартість – 1,16 грн/кВт.год

Водночас закладена в кінцеву ціну вартість виробництва електроенергії становила:

для населення – 1,35 грн/кВт.год

для інших споживачів – 4,25 грн/кВт.год

Однак, як нагадує депутатка, фактичні тарифи, що діють з 1 червня 2024 року, значно вищі:

для населення – 4,32 грн/кВт.год

для інших споживачів – 7,80 грн/кВт.год

«Який ефект дало збільшення?» Южаніна зазначає, що завдяки підвищенню тарифів:

ПрАТ «Укргідроенерго» отримало 10 млрд. грн

АТ «НАЕК «Енергоатом» – 78 млрд. грн

Таким чином, загалом 88 млрд. грн надійшло безпосередньо цим компаніям, що дозволило їм сформувати 60 млрд. грн нерозподіленого залишку прибутку.

Депутатка пригадала слова міністра енергетики Германа Галущенка, який свого часу заявляв про намір купувати реактори для добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС «за свої», накопичені кошти. Тоді ця заява викликала шок у Верховній Раді.

«Та ось тепер все зрозуміло. «Свої» – це Ваші. Хто б сумнівався», – підкреслила Ніна Южаніна.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року вартість електроенергії для населення залишиться незмінною – 4,32 грн за 1 кВт-год.