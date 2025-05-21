Графіки відключень світла у Києві на екрані смартфону. Як встановити новий віджет

Віджет відображає, чи є світло за вибраною адресою, інформує про стабілізаційні чи екстрені відключення

Мешканці Києва тепер можуть отримувати інформацію про графіки відключень світла безпосередньо на екрані свого телефону

У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок. Про це повідомила команда застосунку, інформує «Главком».

Повідомляється, що віджет відображає, чи є світло за вибраною адресою, інформує про стабілізаційні чи екстрені відключення, а також синхронізується з графіком і сповіщеннями сервісу ДТЕК Світло.

Як встановити віджет:

Для Android : Натисніть на вільне місце на головному екрані, виберіть розділ «Віджети», потім «Київ Цифровий» і оберіть потрібну адресу зі списку або додайте нову. За аналогічним принципом можна змінити адресу чи видалити віджет.

: Натисніть на вільне місце на головному екрані, виберіть розділ «Віджети», потім «Київ Цифровий» і оберіть потрібну адресу зі списку або додайте нову. За аналогічним принципом можна змінити адресу чи видалити віджет. Для iOS: Затисніть іконку застосунку в меню смартфона, виберіть вигляд віджета і підтвердьте потрібну адресу.

При цьому графік у віджеті відображатиметься, тільки якщо користувач додав адресу й авторизувався в застосунку.

Віджет доступний у двох форматах – великому та малому, тож кожен зможе вибрати зручний розмір для свого екрану.

До слова, лише за останній рік до активних користувачів застосунку «Київ Цифровий» доєдналися 600 тис. містян, тепер додаток налічує 3,3 млн користувачів. Упродовж 2024 року «Київ Цифровий» поповнився 11 новими сервісами, а співпраця з «Укренерго» та Дією ще більше розширила можливості застосунку. Загалом за рік у міському мобільному застосунку було створено 20 тис. цифрових учнівських квитків, у громадському транспорті проведено 270 млн валідацій, здійснено 3,2 млн поповнень транспортних карт та оплачено 864 тис. паркувальних сесій. А ще завдяки «Київ Цифровий» кияни за рік зібрали понад 487 тис. підписів під петиціями, 71 тис. разів записалися на прийом до ЦНАП та надали 3 млн відповідей в опитуваннях.