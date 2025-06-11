Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Миколаїв аварійно знеструмлено: деталі від влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Миколаїв аварійно знеструмлено: деталі від влади
Відповідні служби працюють над відновлення енергопостачання
фото: ДТЕК

Віталій Кім зазначив, що аварійне відключення не повʼязане з атаками окупантів

Сьогодні, 11 червня у Миколаєві відсутня електроенергія. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує «Главком».

«Відповідні служби працюють. Як тільки буде актуальна інформація – інформуватиму», – зазначив він.

Допис Олександра Сенкевича
Допис Олександра Сенкевича
скриншот

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що сталося аварійне відключення, яке не повʼязане з атаками військ РФ.  

За прогнозом Кіма, електроенергія має невдовзі зʼявитися.  

Допис Віталія Кіма
Допис Віталія Кіма
скриншот

Нагадаємо, «Укренерго» не прогнозує відключень електрики влітку, оскільки наразі немає високого ризику введення графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання у спекотні дні. Цього року ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року. До того ж енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі. «Укренерго» робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.

Читайте також:

Теги: електроенергія Миколаїв аварія Віталій Кім відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні атомна енергетика – форпост стабільності енергопостачання в Україні
Чи будуть блекаути цього літа? ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА
1 червня, 06:00
Віджет відображає, чи є світло за вибраною адресою, інформує про стабілізаційні чи екстрені відключення
Графіки відключень світла у Києві на екрані смартфону. Як встановити новий віджет
21 травня, 12:55
Миколаївщина: жінка підірвала гранату у дворі сусідів, загинула дитина
Миколаївщина: жінка підірвала гранату у дворі сусідів, загинула дитина
22 травня, 06:19
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим, йому загрожує до восьми років позбавлення волі
У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР
23 травня, 17:58
Пошкоджений будинок у Миколаєві внаслідок ворожої атаки
Атака на Україну: вибухи пролунали у Харкові, у Миколаєві є влучання у будинок (оновлено)
25 травня, 02:13
Пошкоджений будинок у Києві
Масована атака Росії на Україну, багато руйнуваннь та загиблих: головне за ніч
25 травня, 07:17
Пошкоджений будинок у Миколаєві
РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Миколаєві: є загиблий та постраждалі
25 травня, 06:44
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування тіл загиблих та ліквідували наслідки ДТП
Автівка влетіла у дерево на узбіччі: у ДТП на Броварщині загинули троє людей
5 червня, 14:38
Страшна аварія сталася на автодорозі М-30, біля селища Новоархангельськ Голованівського району
Масштабна смертельна ДТП на Кіровоградщині: зіткнулись мікроавтобуси, вантажівка та легковик
24 травня, 17:50

Події в Україні

Миколаїв аварійно знеструмлено: деталі від влади
Миколаїв аварійно знеструмлено: деталі від влади
Окупанти атакували місце зберігання сільгосптехніки на Сумщині (фото)
Окупанти атакували місце зберігання сільгосптехніки на Сумщині (фото)
Двоє загиблих та 60 постраждалих. Стали відомі наслідки атаки РФ на Харків
Двоє загиблих та 60 постраждалих. Стали відомі наслідки атаки РФ на Харків
Харків. З'явились кадри вщент зруйнованого будинку внаслідок обстрілу
Харків. З'явились кадри вщент зруйнованого будинку внаслідок обстрілу
В Україні мінлива хмарність та короткочасні дощі: погода на 11 червня
В Україні мінлива хмарність та короткочасні дощі: погода на 11 червня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
150K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
93K
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
75K
Лише п’ята частина військовослужбовців воює на передовій. Нардеп пропонує рішення
20K
Одіозна олімпійська чемпіонка звинуватила царя у тому, що росіяни не довіряють депутатам

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua