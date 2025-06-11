Миколаїв аварійно знеструмлено: деталі від влади

Віталій Кім зазначив, що аварійне відключення не повʼязане з атаками окупантів

Сьогодні, 11 червня у Миколаєві відсутня електроенергія. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує «Главком».

«Відповідні служби працюють. Як тільки буде актуальна інформація – інформуватиму», – зазначив він.

Допис Олександра Сенкевича скриншот

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що сталося аварійне відключення, яке не повʼязане з атаками військ РФ.

За прогнозом Кіма, електроенергія має невдовзі зʼявитися.

Допис Віталія Кіма скриншот

Нагадаємо, «Укренерго» не прогнозує відключень електрики влітку, оскільки наразі немає високого ризику введення графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання у спекотні дні. Цього року ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року. До того ж енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі. «Укренерго» робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.