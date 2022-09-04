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«Чиновник» з окупованого Донецька брутально вилаяв містян, які просили води (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
«Чиновник» з окупованого Донецька брутально вилаяв містян, які просили води (відео)
Жителі окупованого Донецька скаржаться на проблеми з почтачанням води
фото з відкритих джерел

В окупованому Донецьку виник скандал через нецензурні висловлювання одного із «чиновників»

Представник окупаційної адміністрації Донецька – заступник голови Кіровського району міста Віктор Антонік грубо вилаявся у відповідь на прохання жителів району допомогти з водопостачанням. Відповідне відео оприлюднили у місцевих пабліках.

На зустрічі із чиновником, який сам вийшов до людей, жителі окупованого міста попросили пробурити для них свердловину. Жителі сказали, що готові заплатити за це, але їм потрібне сприяння місцевої влади. У відповідь представник окупаційної влади заявив, що люди мають займатися цим самі, не залучаючи адміністрацію. При цьому урядовець натякнув на те, що особисто у нього свердловина є, за яку він заплатив сам.

Антонік пообіцяв привезти бочку з водою, але люди запитали, як їм жити без водопостачання взимку і в наступні роки. «Чиновник» розлютився і почав погрожувати мешканцям тим, що навіть бочки не буде. Зрештою він заявив: «Ви мені на…й не вср…лись», сів у автомобіль та поїхав.

Глава «ДНР» Денис Пушилін відреагував на скандал та заявив, що Віктора Антоніка буде знято з посади.

«Побачив спілкування з людьми заступника голови Кіровського району міста Донецька Віктора Антоніка, а також інспектора орговідділу адміністрації Кіровського району Сергія Карпічкова. Вкрай обурений такою ситуацією. Такі керівники нам не потрібні. Заступника голови району, як і інспектора, який допустив таке спілкування з людьми, буде звільнено», — написав Пушилін у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 23 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про «приліт» по будівлі т.зв. «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна. Зазначається, що будівля «адміністрації» серйозно пошкоджена. Також з’явилась інформація, що ще одна ракета влучила в будівлю так званого «МВД».

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські посадовці інсценували обстріл «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна, щоб виправдати нові атаки проти України. 

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Теги: «ДНР» Донецьк скандал Денис Пушилін

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