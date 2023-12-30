Чоловік не прибув до військкомату, бо не мав грошей на проїзд: як його покарали

Чоловік пояснив, що не прибув до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, бо «не мав грошей на проїзд»

На суді ухилянт провину визнав та розкаявся

У Волинській області чоловік ухилився від мобілізації, бо «він не мав грошей на проїзд до військкомату». За це його засудили до іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

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За даними суду, чоловіка 4 вересня 2023 року військово-лікарська комісія визнала придатним до служби в армії. 26 вересня йому дали «бойову повістку» і він повинен був 27 вересня прибути до військкомату, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що того дня не прибув до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, бо «не мав грошей на проїзд».

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Вирок суду фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового.

Вирок ще можна оскаржити у суді.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.