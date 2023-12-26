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Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
За «порушення законодавства про військовий обов’язок» українців збираються штрафувати на суму від 34 до 85 тис. грн
фото ілюстративне

До громадян, які порушили законодавство, можуть бути застосовані так звані тимчасові заходи

У новому законопроєкті про посилення мобілізації в Україні, який вчора зареєстрували у парламенті, передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до ТЦК. Документ розміщений на сайті парламенту.

Зазначається, що до громадян, які порушили законодавство, можуть бути застосовані так звані тимчасові заходи.

Ухилянтів будуть вносити до Єдиного реєстру боржників. Також до них застосують низку обмежень.

Зокрема:

  • заборона на виїзд за кордон: незрозуміло, чи тільки на період війни, або й після її закінчення;
  • заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном: неможливо буде купити, продати, подарувати, переписати авто, квартиру, дім й так далі;
  • обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
  • обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями: скоріше за все, ця стаття передбачає блокування банківських рахунків;
  • відмова у підписанні кредитних договорів: ухилянтам не будуть видавати кредити;
  • зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Відповідно до законопроєкту, людям, які знаходяться за кордоном та ухиляються від мобілізації, припинять надання консульских послуг у закордонних дипломатичних установах України, якщо вони не будуть мати при собі військово-облікових документів.

Окрім того, за «порушення законодавства про військовий обов’язок» українців збираються штрафувати на суму від 34 до 85 тис. грн. А якщо це було вчинено «за умов особливого періоду», сума штрафу відчутно зростає – від 153 до 204 тис. грн.

Також тепер не можна відмовитися від проходження військово-лікарської комісії. За відмову можна опинитися за гратами на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Теги: війна мобілізація Верховна Рада ухилянти

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