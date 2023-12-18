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Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму
Чоловік намагався прикрився від мобілізації направленням в психлікарню
фото: depositphotos.com

ВЛК та судовий експерт визнали обвинуваченого придатним до військової служби

На Хмельниччині учасник бойових дій (його посвідчення датоване жовтнем 2015 року) отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У суді було доведено, що у травні військовозобов’язаний успішно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Через два тижні після медогляду обвинуваченого мали відправляти до військової частини. Однак чоловік проігнорував цей виклик. Після цього співробітники ТЦК та СП двічі вручали обвинуваченому повістки, які стосувалися відправки до військової частини. Але й на ці виклики військовозобов’язаний не з’явився.

У суді обвинувачений вини не визнав. Вважає, що йому не можна давати в руки зброю. Повістки дійсно отримував, але переконаний, що оскільки має направлення в психлікарню, то мав би спочатку там полікуватися. 

Попри невизнання вини Феміда дійшла висновків: обвинувачений не має психічних розладів. Це підтвердив висновок судово-психіатричного експерта. Фахівець з'ясував, що на момент вчинення кримінального правопорушення, обвинувачений усвідомлював свої дії та міг керувати ними; не перебував у стані психічного розладу. На час судового розгляду стан обвинуваченого також не змінився. Тому він не потребує примусових медичних заходів, підсумував експерт.

«Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, особу обвинуваченого, дані висновку служби пробації, наявність на утриманні малолітньої дитини, його позитивну характеристику, суд дійшов висновку: обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі, що буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження скоєння нових злочинів», – сказано у вироку.

Крім цього, Феміда розпорядилася взяти обвинуваченого під варту у залі суду.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені особи за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

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Теги: Хмельниччина суд війна мобілізація вирок ухилянти

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