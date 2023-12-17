Раніше судимий «Свідок Єгови» став ухилянтом. Суд знову відправив його за ґрати

В обвинуваченого на утриманні є троє дітей, двоє з них неповнолітні

Обвинувачений вважає, що за своїми релігійними переконаннями, не може служити в ЗСУ

На Волині 46-річний водій місцевого підприємства одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до військової служби. Однак на початку червня 2023 року чоловік відмовився отримувати повістку для прибуття у пункт збору військовозобов’язаних, яких мали відправляти до військової частини.

У суді обвинувачений частково визнав вину. Повідомив, що з самого дитинства є віруючою людиною та прихожанином релігійної організації «Свідки Єгови». Чоловік, посилаючись на канони релігійної організації, заявив: не має право брати до рук зброї. Тому відмовляється бути мобілізованим і служити в ЗСУ за релігійними переконаннями. При цьому визнав: з початку вторгнення РФ практично не відвідував зібрання «Свідків Єгови».

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Також обвинувачений додав: у 1995 році був засуджений на два роки позбавлення за відмову від проходження військової служби. Окремо чоловік підтвердив, що після відмови йти на фронт по мобілізації, йому пропонувалося проходити альтернативну (невійськову) службу, але він не захотів.

У цій справі суд допитав, як свідка, представницю організації «Свідки Єгови». Жінка пояснила: на території України вказана релігійна організація не зареєстрована. Прихожани збираються в різних будівлях, церкви вони не мають. Як часто обвинувачений відвідував церкву, свідок не змогла підтвердити.

Проти обвинуваченого виступив центральний офіс «Свідків Єгови в Україні», що розташований у Львові. У відповіді, яку зачитав суд, сказано: обвинувачений не належить до релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні».

Також сільська рада письмово повідомила: обвинувачений не є вірянином жодної з 30 релігійних організацій, що діють на території громади.

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Ухвалюючи вирок, суд, з одного боку, врахував пом’якшену обставину, що в обвинуваченого на утриманні є троє дітей, двоє з них неповнолітні. А з іншого – Феміда наголосила: кримінального правопорушення вчинене в умовах особливого періоду під час збройної агресії РФ, створює в очах суспільства враження безкарності. На думку суду, чоловік умисно проігнорував свій конституційний обов`язок щодо захисту Батьківщини, що свідчить про значну суспільну небезпечність злочину. Тому саме вирок у вигляді позбавлення волі є «необхідною та достатньою для його виправлення і також попередженню вчиненню нових злочинів».

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені особи за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.