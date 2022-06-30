Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували низку вулиць
Львівська міськрада погодила перейменування перших восьми вулиць
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Загалом у Львівській громаді планують перейменувати 53 вулиці
Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Росією. Ще 11 вулиць перейменували у Винниках і Рудному. Про це повідомила пресслужба міськради.
За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на закритому засіданні сесії у четвер, 30 червня.
Зокрема, вулиці у Львові перейменували таким чином:
- вул. Льва Толстого – вул. Кардинала Любомира Гузара;
- вул. Карла Брюлова – вул. Ірини Калинець;
- вул. Петра Козланюка – вул. Героїв Маріуполя;
- вул. Івана Сєченова – вул. Шумлянських;
- вул. Миколи Некрасова – вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
- вул. Миколи Кибальчича – вул. Херсонська;
- вул. Дагестанська – вул. Гостомельська;
- вул. Чуваська – вул. Чорнобаївська;
Вулиці, які перейменували у Винниках:
- вул. Василя Жуковського – вул. Олександра Ванька Лагодовського;
- вул. Іллі Довганика – вул. Володимира Грабовецького;
- вул. Олекси Ціолковського – вул. Родини Крушельницьких;
- вул. Михайла Лермонтова – вул. Мирона Кипріяна;
- вул. Олександра Засядька – вул. Братів Йонів;
- вул. Юрія Гагаріна – вул. Мирослава Скорика;
Вулиці, які перейменували у Рудному:
- вул. Володимира Короленка – вул. Юрія Липи;
- вул. Дмитра Менделєєва – вул. Івана Пулюя;
- вул. Олександра Марченка – вул. Ярослава Осмомисла;
- вул. Олександра Невського – вул. Ярослава Дашкевича;
- вул. Юрія Гагаріна – вул. Квітки Цісик.
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