Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували низку вулиць

Загалом у Львівській громаді планують перейменувати 53 вулиці

Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Росією. Ще 11 вулиць перейменували у Винниках і Рудному. Про це повідомила пресслужба міськради.

За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на закритому засіданні сесії у четвер, 30 червня.

Зокрема, вулиці у Львові перейменували таким чином:

вул. Льва Толстого – вул. Кардинала Любомира Гузара;

вул. Карла Брюлова – вул. Ірини Калинець;

вул. Петра Козланюка – вул. Героїв Маріуполя;

вул. Івана Сєченова – вул. Шумлянських;

вул. Миколи Некрасова – вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);

вул. Миколи Кибальчича – вул. Херсонська;

вул. Дагестанська – вул. Гостомельська;

вул. Чуваська – вул. Чорнобаївська;

Вулиці, які перейменували у Винниках:

вул. Василя Жуковського – вул. Олександра Ванька Лагодовського;

вул. Іллі Довганика – вул. Володимира Грабовецького;

вул. Олекси Ціолковського – вул. Родини Крушельницьких;

вул. Михайла Лермонтова – вул. Мирона Кипріяна;

вул. Олександра Засядька – вул. Братів Йонів;

вул. Юрія Гагаріна – вул. Мирослава Скорика;

Вулиці, які перейменували у Рудному: