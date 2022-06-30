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    Суспільство

    Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували низку вулиць

    Львівська міськрада погодила перейменування перших восьми вулиць - Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували низку вулиць
    Львівська міськрада погодила перейменування перших восьми вулиць
    фото з відкритих джерел

    Загалом у Львівській громаді планують перейменувати 53 вулиці

    Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Росією. Ще 11 вулиць перейменували у Винниках і Рудному. Про це повідомила пресслужба міськради.

    За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на закритому засіданні сесії у четвер, 30 червня.

    Зокрема, вулиці у Львові перейменували таким чином:

    • вул. Льва Толстого – вул. Кардинала Любомира Гузара;
    • вул. Карла Брюлова – вул. Ірини Калинець;
    • вул. Петра Козланюка – вул. Героїв Маріуполя;
    • вул. Івана Сєченова – вул. Шумлянських;
    • вул. Миколи Некрасова – вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
    • вул. Миколи Кибальчича – вул. Херсонська;
    • вул. Дагестанська – вул. Гостомельська;
    • вул. Чуваська – вул. Чорнобаївська;

    Вулиці, які перейменували у Винниках:

    • вул. Василя Жуковського – вул. Олександра Ванька Лагодовського;
    • вул. Іллі Довганика – вул. Володимира Грабовецького;
    • вул. Олекси Ціолковського – вул. Родини Крушельницьких;
    • вул. Михайла Лермонтова – вул. Мирона Кипріяна;
    • вул. Олександра Засядька – вул. Братів Йонів;
    • вул. Юрія Гагаріна – вул. Мирослава Скорика;

    Вулиці, які перейменували у Рудному:

    • вул. Володимира Короленка – вул. Юрія Липи;
    • вул. Дмитра Менделєєва – вул. Івана Пулюя;
    • вул. Олександра Марченка – вул. Ярослава Осмомисла;
    • вул. Олександра Невського – вул. Ярослава Дашкевича;
    • вул. Юрія Гагаріна – вул. Квітки Цісик.
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    Теги: війна Львів Україна вулиця
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    Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували низку вулиць