Відомий історик розповів, що не так із перейменуванням вулиць Києва

Після перейменування вулиць у Києві з'явиться сім топонімів, пов'язаних з добою УНР

В Україні масово почали перейменовувати вулиці та демонтувати пам’ятники, пов’язані з РФ. В низці західних українських міст знесли пам’ятники Пушкіну. А керівник київського метро пропонує перейменувати деякі станції. Що не так із перейменуванням вулиць Києва розповів відомий історик Вахтанг Кіпіані у Facebook.

Кіпіані зазначає, що після перейменування 296 вулиць у Києві з'явиться сім топонімів, пов'язаних з добою Української народної респуботки і три на прославлення вояків Української повстанської армії (лише одного – персонально).

«Не люблю пафосні коментарі «герої не вмирають». Вмирають. А потім їх тупо забувають і навіть символічно не вшанують ті, які так пишаються тризубом, синьо-жовтим прапором – символами, які саме УНР вперше в історії зробила державними. У цей самий момент вшановано назви понад пів сотні райцентрів», – написав історик.

Нагадаємо, у Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станції метро. У ньому взяло участь 170 646 користувачів. За даними опитування, станція метро «Берестейська» може стати «Бучанською», «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – «Героїв України», «Мінська» – «Варшавська», «Дружби народів» – «Ботанічна».



