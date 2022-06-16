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  4. Перейменування вулиць. Киян хочуть підставити?
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    Думки вголос

    Перейменування вулиць. Киян хочуть підставити?

    Чому процесом перейменування займаються не фахівці-історики? - Перейменування вулиць. Киян хочуть підставити?
    Чому процесом перейменування займаються не фахівці-історики?
    фото з відкритих джерел

    Чому чиновники так халтурно підійшли до важливого питання?

    У додатку «Київ цифровий» розпочалося голосування за перейменування столичних вулиць. Їх сотні. Я ще сам не закінчив. Це профанація, даруйте. Я наче трошечки знаю історію, але мушу гуглити кожне друге прізвище. На деякі вулиці є понад двадцять варіантів, причому штук 10 чудових, а решта – повний треш. Деякі назви повторюються і можуть «виграти» кілька разів, деякі дуже важливі імена і явища згадуються лише раз.

    І якщо їх проігнорує наш мудрий і енциклопедичноосвічений народ, то не бачити нам вулиці, приміром, Левка Лук'яненка. А Василю Куку, як і раніше, дістанеться провулок на околиці. Це до чого?

    Звалити все на некомпетентність перехожих – це не відповідальна політика

    Вулицю російського письменника Міхаїла Булгакова експерти Київради пропонують перейменувати на честь агента НКВД-МГБ Віктора Петрова. Він, звісно, видатний літератор. Але закрити очі на службу московській Лубянці у найтоталітарніші її часи – м'яко кажучи нєхорошо. Та й закон це забороняє.

    Ще один приклад як не можна робити перейменування. Експерти Київради пропонують приорітетні варіанти на вулиці Василя Алексухіна. Але! Обидва – Чобану і Вагоровський – це пілоти ВПС, учасники цієї війни, обидва загинули у небі над Україною. Як тут обрати? Хто з них «кращий»? Це неповага. Вони мали б бути розведені і не «конкурувати» між собою.

    Наше ГО «Історична Правда» надіслало на мейл пропозиції імен достойних киян, всеукраїнських та іноземних діячів. Значну частину з них у додатку не бачу в принципі. Тобто їх не включили.

    З'ясував, що це чиновники вирішили (не оголошуючи це публічно, не попереджаючи на початку процесу), що будуть пропонувати для голосування у додатку тільки варіанти відразу прив'язані до конкретних вулиць.

    Це в принципі логічно, бо тупим виконавцям так простіше. Але місто і топонімічний процес – це жива і делікатна сфера. І, пропонуючи, приміром, назвати кілька десятків вулиць на честь діячів і явищ української революції я вважав, що фахівці зможуть зробити це краще.

    Ніж це робитиме кожен дилетант від балди, не бачачи всіх ідей і картини в цілому

    Бо вулиця Директорії може бути, де завгодно у центрі. А провулок Холмський чи Перемиський – де завгодно в принципі. Але чиновники з секретаріату Київради зробили не так. Вони відкинули всі пропозиції, подані без прив'язки до вулиць.

    Ще раз кажу – це не було умовою взагалі. І шо ми бачимо – якісь персонажі запропонували назвати кілька вулиць на честь аргентинського футболіста Марадони і ці пропозиції «Київ цифровий» нам подає. А я подав список видатних футболістів і тренерів київського «Динамо» і жодного(!) з них у переліку нема. Це маразм. Цю богадєльню треба зупинити, покарати відповідальних і передати право сформувати короткі списки (3-5 можливих варіантів) експертній комісії.

    Шкода не часу. Шкода надій, що ці люди хоч колись почнуть думати головою.

    Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

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    Теги: Київ декомунізація закон політика вулиця місто
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    Перейменування вулиць. Киян хочуть підставити?