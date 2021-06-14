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    Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 14 червня

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    Погода в Україні 14 червня передбачає короткочасні дощі з грозами - Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 14 червня
    Погода в Україні 14 червня передбачає короткочасні дощі з грозами
    Фото: Главком

    Найтепліше буде на Сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи та грози

    Погода в Україні у понеділок, 14 червня, буде теплою, але дощовою та похмурою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики прогнозують, що опади будуть навіть вночі.

    У деяких регіонах сильно паритиме – у північних, східних та південних областях температура на рівні від +24 до +27 градусів.

    Хмарна погода протримається на Західній Україні увесь день. Вночі падатиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів. На Сході України погода також буде похмурою. Там опади прогнозують лише вдень. Температура повітря становитиме +25...+27 градусів.

    На Півночі незначне прояснення слід чекати лише ближче до вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Повітря там прогріється до +23...+25 градусів.

    У південних областях окрім дощу, синоптики прогнозують град та шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 14 червня
    Прогноз погоди в Україні на 14 червня

    У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня падатиме дрібний дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів.

    Зазначимо, напередодні Одесу накрила шалена злива. Автівку поліцейських забрав потік води (відео).

    Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

    У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер негода дощ
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    Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 14 червня