Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 14 червня

Погода в Україні 14 червня передбачає короткочасні дощі з грозами

Найтепліше буде на Сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи та грози

Погода в Україні у понеділок, 14 червня, буде теплою, але дощовою та похмурою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що опади будуть навіть вночі.

У деяких регіонах сильно паритиме – у північних, східних та південних областях температура на рівні від +24 до +27 градусів.

Хмарна погода протримається на Західній Україні увесь день. Вночі падатиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів. На Сході України погода також буде похмурою. Там опади прогнозують лише вдень. Температура повітря становитиме +25...+27 градусів.

На Півночі незначне прояснення слід чекати лише ближче до вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Повітря там прогріється до +23...+25 градусів.

У південних областях окрім дощу, синоптики прогнозують град та шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня падатиме дрібний дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів.

Зазначимо, напередодні Одесу накрила шалена злива. Автівку поліцейських забрав потік води (відео).

Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.