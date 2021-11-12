Дані МОЗ: за час третьої хвилі Covid-19 госпіталізовано 47 тис. вакцинованих

Головний санітарний лікар уточнює: «Це ті люди, які нещодавно отримали щеплення. Тобто в них ще не сформований імунітет»

Люди, які зробили лише одну дозу щеплення або нещодавно пройшли повний курс вакцинації залишаються вразливими до коронавірусу, на відміну від тих, в кого минув вже певний період після обох щеплень. Відповідно, через ще несформований імунітет, вони більше ризикують захворіти або потрапити до лікарні, заявив в інтерв’ю «Главкому» головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Серед вакцинованих (шпиталізуються –ред.) – це ті люди, які нещодавно отримали щеплення. Тобто в них ще не сформований імунітет. По суті, їх повноцінно вважати захищеними не можна. 98-99% тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії, – невакциновані. З 1 червня 2021 року серед тих, хто був шпиталізований, вакцинованих принаймні однією дозою – 47 тис. громадян. Вони або не повернулися за другою дозою, або просто її нещодавно отримали», – зазначив Кузін.

Головний санітарний лікар країни також нагадав правила вакцинації і застеріг проводити щеплення при найменших ознаках недуги. «Не допускається вакцинація осіб, які мають температуру тіла 38 градусів і вище. Тому найчастіше хворі на Covid-19 не йдуть на вакцинацію хоча б за показником підвищення температури. Якщо людина невакцинована і захворіла, то вакцинацію слід відкласти до моменту завершення хвороби, принаймні, на два тижні. Рекомендації проводити додаткове тестування або додаткові лабораторні обстеження перед проведенням вакцинації наразі не мають сенсу. Найближчим часом рішення про необхідність таких тестувань точно ухвалюватися не буде», – наголосив Кузін.

Як повідомлялося, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, 10 листопада, в Україні понад 277 тис. людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 147,3 тис. людей, повністю імунізовані – понад 129,7 тис. людей.

До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

Раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.