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    Вакцинуватися від Covid-19 треба буде щороку – глава Pfizer

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    Бустерна доза &ndash; дуже ефективна, каже Бурл - Вакцинуватися від Covid-19 треба буде щороку – глава Pfizer
    Бустерна доза – дуже ефективна, каже Бурл
    Фото з відкритих джерел

    Гендиректор компанії Pfizer висловив думку, що ревакцинація, скоріш за все, буде потрібна постійно

    Гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно. При цьому він відзначив високу ефективність бустерної дози. Про це глава Pfizer заявив під час виступу в Atlantic Council.

    «Я думаю, що ревакцинація, третя доза, дає дуже, дуже високий рівень захисту, вище, ніж спочатку досягнутий, який становив 95% з двома дозами», – зазначив він.

    Бурл додав, що на сьогоднішній день залишається питання, як довго буде зберігатися цей рівень захисту від коронавірусу. За його словами, спостереження показують, що через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується.

    «Нам потрібно постежити протягом шести, семи, восьми, дев'яти місяців після бустерного щеплення», – уточнив глава Pfizer.

    На його думку, захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року. Однак, зазначив він, в цьому питанні поки немає визначеності і нові дані досліджень можуть змінити ці оцінки.

    «Нам потрібно почекати і постежити. Але ймовірний сценарій – це щорічна ревакцинація», – підкреслив Бурл.

    Нагадаємо, бустерна доза вакцини Pfizer на 95% захищає від коронавірусу.

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    Теги: щеплення імунітет коронавірус
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    Вакцинуватися від Covid-19 треба буде щороку – глава Pfizer