Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримали 11,8 млн людей

За минулу добу, 10 листопада, в Україні 277 097 людей вакциновано проти коронавірусу.

В Україні зробили вже понад 20 мільйонів щеплень проти Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

За минулу добу, 10 листопада, в Україні 277 097 людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані – 129 753 людини.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримали 11,8 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8,2 млн людей. Загалом проведено 20,1 млн щеплень

МОЗ наголошує, що 91,1 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, 10 листопада, в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 652 людини напередодні померли від коронавірусу.

До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

Нагадаємо, раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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