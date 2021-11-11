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    Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу

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    Від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримали 11,8 млн людей - Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу
    Від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримали 11,8 млн людей
    фото: glavcom.ua

    За минулу добу, 10 листопада, в Україні 277 097 людей вакциновано проти коронавірусу.

    В Україні зробили вже понад 20 мільйонів щеплень проти Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    За минулу добу, 10 листопада, в Україні 277 097 людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані – 129 753 людини.

    Від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримали 11,8 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8,2 млн людей. Загалом проведено 20,1 млн щеплень

    МОЗ наголошує, що 91,1 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Нагадаємо, 10 листопада, в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 652 людини напередодні померли від коронавірусу.

    До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

    Нагадаємо, раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу