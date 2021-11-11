Ще одна країна ЄС залишила відкритими кордони для українців

Щоб потрапити у Дублін, треба пройти повну вакцинацію

Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилася відкритою для подорожей українців

Ірландія залишила можливість в’їзду для українців попри рекомендації Ради ЄС виключити Україну із «зеленого списку» для подорожей. Інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Умови – повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу», – зауважив міністр у Twitter.

Як відомо, Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн, утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд.

Отже, станом на 11 листопада Кіпр, Естонія, Хорватія, Данія, Чехія, Австрія, Бельгія, Ірландія та Нідерланди оголосили, що й надалі пускатиме громадян України. При цьому кожна країна встановлює певні правила та обмеження для подорожей.

Щодо Нідерландів, то з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в’їзду буде необхідний негативний тест, а більш детальний перелік вимог ви можете переглянути на сайті МЗС – тут.

Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Ірландія та Хорватія вимагають пройти повну вакцинацію сертифікованими у ЄС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А от Австрія приймає і туристів, які вакциновані препаратом CoronaVac.

Кіпр, окрім вакцинованих, приймає українців з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим до і після прибуття у країну.

Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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