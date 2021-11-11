Утричі більше смертей. Експерт порівняв наслідки «Дельти» в Україні та Польщі

Утричі більше смертей. Експерт порівняв наслідки «Дельти» в Україні та Польщіграфіка
У Польщі повністю вакциновано більше половини населення, в Україні лише 19%
Різновид коронавірусу «Дельта» спричиняє в Україні втричі більше смертей, ніж у сусідній Польщі. Про це свідчать результати дослідження Українського центру охорони здоров’я, про які повідомив співзасновник центру Павло Ковтонюк.
У Польщі кожного дня внаслідок інфікування помирають в середньому 106 людей, водночас в Україні – 328.
«Стрімке зростання захворюваності почалося 27 вересня в Україні та 18 жовтня у Польщі. Ми порівняли те, що сталося протягом наступних 22 днів. Кількість нових випадків (середня за сім днів) зросла майже до того ж рівня – 11,6 тис. випадків на день у Польщі порівняно з 14 тис. в Україні», – пише Ковтонюк.
Він також наголосив, що рівень вакцинації обома дозами у Польщі становить 53%, а в Україні 19%.
Між іншим, Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу. 10 листопада в Україні зафіксовано понад 24,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 652 людини напередодні померли від коронавірусу.
До слова, суд постановив, що в Україні можна обмежувати свободу пересування під час карантину.
Додамо, що в Україні «жовтих» зон карантину тепер три. Закарпатська область перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий». У «червоній» зоні перебуває більша частина областей.
Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.
- Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на всі питання про щеплення
- Проти масок і вакцинації. Інтерв’ю з вчителькою, яка втратила роботу
- Пігулки за $700. Нові ліки проти коронавірусу можуть змінити світ
- Підступна «Дельта +»: на який день хвороби чекати сюрпризів від нового штаму коронавірусу (відео)