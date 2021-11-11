Утричі більше смертей. Експерт порівняв наслідки «Дельти» в Україні та Польщі

Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Україні та Польщі різко різниться

Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Україні та Польщі різко різниться

У Польщі повністю вакциновано більше половини населення, в Україні лише 19%

Різновид коронавірусу «Дельта» спричиняє в Україні втричі більше смертей, ніж у сусідній Польщі. Про це свідчать результати дослідження Українського центру охорони здоров’я, про які повідомив співзасновник центру Павло Ковтонюк.

У Польщі кожного дня внаслідок інфікування помирають в середньому 106 людей, водночас в Україні – 328.

«Стрімке зростання захворюваності почалося 27 вересня в Україні та 18 жовтня у Польщі. Ми порівняли те, що сталося протягом наступних 22 днів. Кількість нових випадків (середня за сім днів) зросла майже до того ж рівня – 11,6 тис. випадків на день у Польщі порівняно з 14 тис. в Україні», – пише Ковтонюк.

Він також наголосив, що рівень вакцинації обома дозами у Польщі становить 53%, а в Україні 19%.

У Польщі повністю вакциновано понад 50% населення, в Україні лише 19%.

Між іншим, Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу. 10 листопада в Україні зафіксовано понад 24,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 652 людини напередодні померли від коронавірусу.

До слова, суд постановив, що в Україні можна обмежувати свободу пересування під час карантину.

Додамо, що в Україні «жовтих» зон карантину тепер три. Закарпатська область перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий». У «червоній» зоні перебуває більша частина областей.

Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

Читайте також: