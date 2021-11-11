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    Утричі більше смертей. Експерт порівняв наслідки «Дельти» в Україні та Польщі

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    Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Україні та Польщі різко різниться - Утричі більше смертей. Експерт порівняв наслідки «Дельти» в Україні та Польщі
    Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Україні та Польщі різко різниться
    фото з відкритих джерел

    У Польщі повністю вакциновано більше половини населення, в Україні лише 19%

    Різновид коронавірусу «Дельта» спричиняє в Україні втричі більше смертей, ніж у сусідній Польщі. Про це свідчать результати дослідження Українського центру охорони здоров’я, про які повідомив співзасновник центру Павло Ковтонюк.

    У Польщі кожного дня внаслідок інфікування помирають в середньому 106 людей, водночас в Україні – 328.

    «Стрімке зростання захворюваності почалося 27 вересня в Україні та 18 жовтня у Польщі. Ми порівняли те, що сталося протягом наступних 22 днів. Кількість нових випадків (середня за сім днів) зросла майже до того ж рівня – 11,6 тис. випадків на день у Польщі порівняно з 14 тис. в Україні», – пише Ковтонюк.

    Він також наголосив, що рівень вакцинації обома дозами у Польщі становить 53%, а в Україні 19%.

    У Польщі повністю вакциновано понад 50% населення, в Україні лише 19%.
    У Польщі повністю вакциновано понад 50% населення, в Україні лише 19%.

    Між іншим, Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу. 10 листопада в Україні зафіксовано понад 24,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 652 людини напередодні померли від коронавірусу.

    До слова, суд постановив, що в Україні можна обмежувати свободу пересування під час карантину.

    Додамо, що в Україні «жовтих» зон карантину тепер три. Закарпатська область перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий». У «червоній» зоні перебуває більша частина областей.

    Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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    Теги: Польща лікар смерть лікарня Україна хвороби щеплення вакцинація Павло Ковтонюк коронавірус
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    Утричі більше смертей. Експерт порівняв наслідки «Дельти» в Україні та Польщі