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    МОЗ нагадав покупцям підробних сертифікатів вакцинації про обтяжувальні обставини цього злочину

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    Факт користування підробленим документом є додатковою обтяжувальною обставиною - МОЗ нагадав покупцям підробних сертифікатів вакцинації про обтяжувальні обставини цього злочину
    Факт користування підробленим документом є додатковою обтяжувальною обставиною
    фото: apostrophe.ua

    МОЗ: Більшість справ, порушених через, стосуються шахрайства

    Власники підроблених Covid-сертифікатів, які користуються фіктивним документом, не лише несуть кримінальну відповідальність, а на додаток ще й мають обтяжувальну обставину злочину. Про це в інтерв’ю «Главкому» нагадав українцям головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    «Використання підроблених документів – це кримінальне правопорушення. Навіть та людина, яка сприяє слідству, яка повідомляє про те, де вона придбала цей документ, особливо коли буде доведено факт користування ним, все одно підпадає під кримінальну відповідальність. А факт користування підробленим документом є додатковою обтяжувальною обставиною. Сьогодні, на жаль, не існує механізму амністії від таких кримінальних справ. Зараз обговорюється механізм потенціальної амністії для порушників. Це питання вирішується на найвищому рівні», – зазначив Кузін.

    Головний лікар країни також уточнив, що більшість випадків підроблених довідок стосуються шахрайства. «Кожен лікар має свій електронний цифровий підпис, коли він вносить дані до системи, він відповідає за це. Водночас переважна більшість підроблених довідок та порушені через це кримінальні справи стосуються шахрайства. Тобто йдеться про підробку самого типу документу без внесення відповідних даних до електронної системи охорони здоров’я», – наголосив Кузін.

    Нагадаємо, СБУ викрила лікаря, який «штампував» по 30 фейкових Covid-сертифікатів на день.

    До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.

    Як повідомлялося, лікарка та медсестра однієї з одеських поліклінік підробляли Covid-сертифікати та вносили до реєстру інформацію про введення щеплення. Також на Закарпатті працівники вокзалу «штампували» підроблені Covid-довідки.

    Читайте також інтерв’ю: Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на всі питання про щеплення
    Теги: Верховна Рада СБУ щеплення вакцинація коронавірус Ігор Кузін
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    МОЗ нагадав покупцям підробних сертифікатів вакцинації про обтяжувальні обставини цього злочину