Деякі області накриє мокрий сніг: прогноз погоди на 22 грудня

У південній частині, східних, деяких західних та більшості центральних областей прогнозують сніг

У Карпатах вночі очікується 9-14° морозу

Сьогодні, 22 грудня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У південній частині, східних та більшості центральних областей дощі, вночі подекуди з мокрим снігом; на решті території без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в Карпатах 9-14° морозу), у південній частині та на Дніпропетровщині 1-6° тепла, у Криму 5-10° тепла.

Прогноз погоди на 22 грудня Укргідрометцентр

На Київщині теж буде хмарно з проясненнями. Проте без опадів.

Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві протягом доби 0° тепла.