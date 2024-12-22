Деякі області накриє мокрий сніг: прогноз погоди на 22 грудня
У Карпатах вночі очікується 9-14° морозу
Сьогодні, 22 грудня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
У південній частині, східних та більшості центральних областей дощі, вночі подекуди з мокрим снігом; на решті території без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в Карпатах 9-14° морозу), у південній частині та на Дніпропетровщині 1-6° тепла, у Криму 5-10° тепла.
На Київщині теж буде хмарно з проясненнями. Проте без опадів.
Вітер північно-західний , 5-10 м/с.
Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві протягом доби 0° тепла.
Коментарі — 0