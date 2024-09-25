Головна Київ Новини
search button user button menu button

Температура води у річці Дніпро встановила вересневий рекорд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Температура води у річці Дніпро встановила вересневий рекорд
Перехід температури води у Дніпрі через +20°С у бік підвищення відбувся 28 травня
фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Метеорологічне літо в столиці триває. А закінчиться воно тоді, коли середньодобова температура опуститься до 15 градусів

Середньодобова температура води в річці Дніпро біля Києва вже опустилася нижче 20 градусів і продовжує знижуватися. Період комфортної температури води цього року тривав 118 днів – і це найдовше за час спостережень. Про це  повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Згідно зі спостереженнями гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 23 вересня середньодобова температура води у Дніпрі перейшла через відмітку +20°С у бік зниження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід температури води у Дніпрі через +20°С у бік підвищення відбувся 28 травня. Відтоді розпочався період з комфортною температурою води. У цьому році він тривав найдовше – 118 днів. Найкоротший період – 52 дні, був у 1994 році, зазначили в ЦГО.

Окрім того, 16 липня цього року вода у Дніпрі прогрілася до 29 градусів. Це стало рекордним показником за весь час спостережень.

«Найраніше перехід температури води через +20ºС у бік підвищення спостерігався 10 травня 2013 року, а найпізніше – 1 липня у 1978 і 2004 роках», – йдеться в повідомленні.

У Центральній геофізичній обсерваторії додали, що метеорологічне літо в столиці триває. А закінчиться воно тоді, коли середньодобова температура опуститься до 15 градусів і продовжуватиме знижуватися.

Нагадаємо, протягом 25 вересня у Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Теги: Дніпро водойма річка Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ обійшов світові столиці за рівнем цифрових послуг
Обійшов Париж і Відень: Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації
Вчора, 16:58
Агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах
Готували теракти у Києві та Львові: завершено розслідування щодо агентів розвідки РФ
18 вересня, 14:33
Вже два дні поспіль це забруднення не переміщується далі від межі з Чернігівською областю
Чи потрібне на Київщині додаткове очищення води: пояснення голови Держводагентства
17 вересня, 20:29
Постраждалих на Київщині немає
Нічна атака Росії на Київщину: влада повідомила про наслідки
14 вересня, 10:53
Стан в енергосистемі стабільний, проте через обстріл існують значні пошкодження, завдані ворогом
На Київщині виявлено вибухівку на території електропідстанції – Міненерго
12 вересня, 17:33
Климент, митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України, постраждав від нападників біля Михайлівського монастиря
У Києві невідомі побили митрополита Климента: поліція відреагувала
11 вересня, 09:46
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
7 вересня, 03:23
Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб (оновлено)
Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб (оновлено)
2 вересня, 05:58
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
2 вересня, 05:24

Новини

Температура води у річці Дніпро встановила вересневий рекорд
Температура води у річці Дніпро встановила вересневий рекорд
У Дарницькому районі чоловік зарізав знайомого: деталі від поліції
У Дарницькому районі чоловік зарізав знайомого: деталі від поліції
Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)
Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)
На Київщині відбудовано багатоповерхівку, яка постраждала від обстрілу РФ (фото)
На Київщині відбудовано багатоповерхівку, яка постраждала від обстрілу РФ (фото)
Київська електричка попереджає про зміни руху
Київська електричка попереджає про зміни руху
«Київміськбуд» банкрут: очільник компанії б'є на сполох
«Київміськбуд» банкрут: очільник компанії б'є на сполох

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
18K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s
13K
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState
6659
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту

Новини

Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04
В Україні почнуть іти дощі: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua