Температура води у річці Дніпро встановила вересневий рекорд

Перехід температури води у Дніпрі через +20°С у бік підвищення відбувся 28 травня

Метеорологічне літо в столиці триває. А закінчиться воно тоді, коли середньодобова температура опуститься до 15 градусів

Середньодобова температура води в річці Дніпро біля Києва вже опустилася нижче 20 градусів і продовжує знижуватися. Період комфортної температури води цього року тривав 118 днів – і це найдовше за час спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Згідно зі спостереженнями гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 23 вересня середньодобова температура води у Дніпрі перейшла через відмітку +20°С у бік зниження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід температури води у Дніпрі через +20°С у бік підвищення відбувся 28 травня. Відтоді розпочався період з комфортною температурою води. У цьому році він тривав найдовше – 118 днів. Найкоротший період – 52 дні, був у 1994 році, зазначили в ЦГО.

Окрім того, 16 липня цього року вода у Дніпрі прогрілася до 29 градусів. Це стало рекордним показником за весь час спостережень.

«Найраніше перехід температури води через +20ºС у бік підвищення спостерігався 10 травня 2013 року, а найпізніше – 1 липня у 1978 і 2004 роках», – йдеться в повідомленні.

У Центральній геофізичній обсерваторії додали, що метеорологічне літо в столиці триває. А закінчиться воно тоді, коли середньодобова температура опуститься до 15 градусів і продовжуватиме знижуватися.

Нагадаємо, протягом 25 вересня у Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.