Якою буде погода на Різдво: прогноз синоптикині

Синоптикиня розповіла, чи слід очікувати різкої зміни погоди на Різдво

На Різдво, 25 грудня, очікується погода, схожа на нинішню. Температура повітря залишатиметься близько 0°. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха «24 Каналу».

«Загалом, якщо зазирнути на початок наступного тижня, у нас можуть бути атмосферні процеси з північного заходу. У принципі, вони будуть утримуватися аж до кінця місяця. В основному такі повітряні потоки будуть. Але, знову ж таки, буде чергування: пройде атмосферний фронт, потім знову може бути поле підвищеного тиску і без опадів», – зауважує синоптикиня.

Наталія Птуха зазначає, що наявність снігового покриву залежатиме від температурних умов. За її словами, наразі сильних морозів не спостерігається, а температура залишається близько 0°.

«Це дуже складно для прогнозування. Якщо температура буде трохи нижче за 0°, навіть на 2° опуститься, уже буде і сніг, і сніговий покрив. А якщо вище – усе буде падати й одразу танути. Тому такі моменти вже будуть прогнозуватися хоча б днів за 5 до кожної дати. Ну й уточнюватися з кожним днем», – сказала Птуха.

Синоптикиня підсумувала, що різкої зміни погоди на Різдво не очікується.

Нагадаємо, що у Києві не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину на Новий рік. Вона діятиме у звичайному режимі – з півночі до 5:00 ранку.