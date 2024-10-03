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Вчені створили тканину, яка може адаптуватися під будь-яку температуру

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вчені створили тканину, яка може адаптуватися під будь-яку температуру
Вчені взяли приклад з кальмара
фото з відкритих джерел

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні надихнулися здатністю кальмарів змінювати забарвлення шкіри і розробили інноваційну тканину, яка дає змогу регулювати температуру

Надихнувшись здатністю кальмарів змінювати забарвлення своєї шкіри для регулювання температури, вчені створили матеріал, який дозволяє ефективніше контролювати теплообмін. Про це йдеться в журналі APL Bioengineering.

Матеріал, представлений у журналі APL Bioengineering, виготовлений з композиту полімерів, покритих мідними «острівцями» , які регулюють інфрачервоне випромінювання, що виділяє людське тіло. Ця технологія допоможе підтримувати оптимальну температуру, роблячи одяг комфортнішим, незалежно від зовнішніх умов.

Тканина не лише терморегулювальна, але й миється, повітропроникна та легко інтегрується у гнучкі тканини, що робить її ідеальною для спортивного одягу та зимових речей. Крім того, дослідники розробили спеціальний метод перфорації для покращення вентиляції, що забезпечує додатковий комфорт навіть під час фізичних навантажень.

Цей інноваційний матеріал зберігає свої властивості навіть після численних прань, що робить його не лише практичним, але й довговічним. Технологію можна застосовувати не лише в одязі, але й у переносній електроніці, електронному текстилі та інших передових пристроях, які вимагають гнучкості та стійкості до температурних змін.

Потенціал таких тканин особливо великий для зимового одягу, включаючи куртки, термошкарпетки та інші аксесуари, що забезпечують захист від холоду.

Нагадаємо, світовий океан стрімко закислюється: вчені б'ють на сполох.

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Теги: США вчені

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